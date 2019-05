Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru viitorul Romaniei, pentru ca tara sa se schimbe in bine.



Oprea a venit, la sectia de la Scoala gimnaziala 150, insotit de nepotul sau de trei ani si a votat atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum.



"Am votat pentru viitorul Romaniei. Am votat pentru progresul Romaniei si am votat sa schimbam Romania in bine. Trebuie sa trimitem in Parlamentul European oameni patrioti, in sensul ca ne mai certam acasa in familie, in politica, dar cred ca la nivelul tarii…