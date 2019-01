Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri sesizarea USR privind numirea Ancutei Opre in functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), au informat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 12 decembrie 2018, Uniunea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea USR privind numirea Ancutei Opre in functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Pe 12 decembrie 2018, Uniunea Salvati Romania a atacat la Curtea Constitutionala numirea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 23 ianuarie sesizarea USR privind numirea Ancutei Opre in functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Uniunea Salvati Romania…

- Jurnalistii de investigatie de la RISE Project au anuntat saptamana trecuta ca au primit o notificare de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in care li se cere sa isi divulge sursele in cazul anchetei in care este vizat liderul PSD, Liviu…

- "PNL solicita comisie de ancheta cu privire la Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal si la demersul acestei institutii impotriva unei institutii de presa independente, amenintand aceasta institutie cu amenda si cu presiune daca nu dezvaluie sursele de informatii. Ce poate fi…

- Mai multe persoane au lipit vineri afise cu fotografia sefei Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Ancuta Opre, sub care scrie „O sluga politica", pe bilele ornamentale de la Piata Romana, pe cosurile de gunoi, precum si pe cladirea in care isi are…

- Mai multe persoane au lipit vineri afise cu fotografia sefei Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Ancuta Opre, sub care scrie „O sluga politica”, pe bilele ornamentale de la Piata Romana, pe cosurile de gunoi, precum si pe cladirea in care isi are…

- "Eu le-am spus celor de la Rise Project, nu cred ca sunt aici, m-au intrebat cand imi place de ei si cand imi convine, si cand nu-mi convine. Mie imi place de ei chiar si atunci cand sunt penibili. Deci, nu lucrez la Autoritatea asta de Protectie a Datelor Personale, habar n-am de demersurile pe…