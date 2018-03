Oprah Winfrey nu va candida la președinția SUA. Cum motivează Oprah Winfrey exclude o candidatura pentru functia de presedinte al SUA, afirmand ca nu se simte calificata pentru a-si asuma responsabilitatea a ceea ce inseamna acest lucru, respectiv "a conduce lumea". Ea a adaugat ca nici nu are "cantitatea de energie" necesara pentru a-si asuma aceasta slujba-mamut, dupa ce fanii ei din lumea intreaga i-au cerut sa candideze la acest post dupa discursul ei de la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur. "Nu cred ca sunt calificata sa-mi asum responsabilitatea a ceea ce inseamna, respectiv a conduce lumea. Nici nu cred ca am cantitatea de energie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Oprah Winfrey a declarat ca a redus cantitatea de stiri pe care le priveste pentru ca poti deveni ''deprimat daca urmaresti stirile tot timpul'', relateaza luni Press Association. Actrita si prezentatoarea tv de 64 de ani a exclus, de asemenea, o candidatura pentru functia…

- Speculatiile referitoare la o posibila candidatura a vedetei la alegerile din 2020 au crescut dupa discursul sau emotionant sustinut la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, desfasurata la inceputul lunii ianuarie. Winfrey, in varsta de 64 de ani, care precizase anterior ca nu este interesata…

- Vedeta de televiziune Oprah Winfrey a spus ca singurul lucru care ar convinge-o sa candideze la presedintia Statelor Unite ar fi ''un semn de la Dumnezeu'', informeaza Press Association. Speculatiile referitoare la o posibila candidatura a vedetei la alegerile din 2020…

- Dupa un discurs foarte inspirat sustinut la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, desfasurata la inceputul lunii ianuarie, care a alimentat speculatiile privind posibila sa candidatura in 2020, cea pe care toata lumea o numeste simplu ''Oprah'' a declarat ca s-a gandit la aceasta posibilitate. "O…

- Oprah nu candideaza la presedintia SUA. Prezentatoarea de talk-show Oprah Winfrey a confirmat ca nu doreste sa candideze la presedintia SUA, chiar daca simte ca este ”responsabila” de promovarea dreptatii in lume. Dupa un discurs foarte inspirat sustinut la ceremonia de decernare a Globurilor…

- "M-am intalnit cu cineva recent care mi-a spus ca m-ar ajuta cu campania. Nu este pentru mine", a declarat ea pentru revista de moda InStyle. Interesul pentru vedeta de televiziune a crescut in randul membrilor Partidului Democrat dupa discursul ei de la 7 ianuarie de la gala Globurilor de…

- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi...

- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi majoritatea o apreciaza si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada…

- "Da, as invinge-o pe Oprah. Ar fi foarte distractiv. O cunosc foarte bine. Imi place Oprah. Nu cred ca va candida", a spus Donald Trump. Una dintre cele mai apropiate persoane ale vedetei de televiziune, Gayle King, a spus ca aceasta este "intrigata" de posibilitatea de a candida la presedintia…

- Sursele citate de CNN sustin ca și unele persoane din cercul apropiaților lui Winfrey ii cer insistent, in privat, sa candideze, dar Oprah nu s-a hotarat inca.In trecut, Winfrey a declarat ca nu este interesata sa candideze la presedintie, spunand cand a fost intrebata despre alegerile…

