- Actorul britanic Idris Elba il va inlocui pe Will Smith in sequel-ul la "Suicide Squad", informeaza Daily Mail. Elba s-a intalnit cu regizorul James Gunn ("Guardians Of The Galaxy") si cu reprezentantii Warner Bros. saptamana trecuta in legatura cu acest subiect. Potrivit unor surse citate de publicatia…

- Actorul Idris Elba negociaza cu Warner Bros. pentru a-l inlocui pe Will Smith in continuarea filmului „Suicide Squad”, realizata de James Gunn, scrie news.ro.Potrivit unor surse citate de The Hollywood Reporter, Elba este prima si singura varianta luata in calcul de Gunn si Warner Bros.…

- Cantareata country Kacey Musgraves si rapperul Childish Gambino au castigat fiecare patru trofee si au fost marii invingatori la de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, organizata duminica seara la Los Angeles, unde cantaretele Lady Gaga si Brandi Carlile au fost recompensate cu cate trei trofee,…

- CASTIGATORI GRAMMY 2019. Kendrick Lamar a primit la inceputul lunii decembrie cele mai multe nominalizari - opt - la cea de-a 61-a editie a premiilor Grammy.Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonora a filmului "Black Panther". Un cantec…

- Facebook a ajuns în punctul pe care unii îl intuiau de acum câțiva ani. WhatsApp, Messenger și Instagram vor fi, pentru prima data, conectate. La nivel global, Facebook controleaza câteva platforme de peste un miliard de utilizatori. Are, întâi, Facebook…

- Seria de benzi desenate „Star Wars: TIE Fighter", care cuprinde cinci editii, va fi lansata de Marvel Entertainment in luna aprilie, scrie The Hollywood Reporter. „Star Wars: TIE Fighter"…

- Actorul transgender Zach Barack face parte din distributia filmului „Spider-Man: Far From Home", al saptelea lungmetraj din franciza, potrivit The Hollywood Reporter. Nu este cunoscut…

- Kevin Hart a declarat ca ia in calcul revenirea in rolul de gazda a galei Oscar 2019, dupa ce Ellen DeGeneres a marturisit ca a vorbit cu reprezentanti ai Academiei Americane de Film pentru a-l sustine in urma controversei care a avut in centru mesaje anti-gay scrise pe Twitter de actor in urma cu…