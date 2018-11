Opoziția trebuie să lupte pentru păstrarea României în Europa Chiar daca cea mai toxica alianta politica din istoria noastra postdecembrista se comporta impotriva clubului select al Uniunii Europene, romanii isi doresc sa ramana in interiorul blocului comunitar. O asemenea divergenta intre dorintele poporului si cele ale actualei puteri era greu de imaginat in urma cu doi ani. In momentul in care PSD si ALDE vor cadea in dizgratia electoratului si vor plati din punct de vedere politic pentru mo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

