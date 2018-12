Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au propus miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, revocarea presedintelui acestui for, Liviu Dragnea, si a vicepresedintelui Florin Iordache. PSD se apara cu regulamentul și trage de timp, avand in vedere ca ședința urmeaza sa se finalizeze la 11.30. „Astazi va solicitam ca pe ordinea…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, a propus, miercuri, in plen, revocarea din functia de presedinte al Camerei a lui Liviu Dragnea, dar si revocarea lui Florin Iordache din funtia de vicepresedinte. Sedinta este condusa de catre social-democratul Florin Iordache, acesta anuntand…

- PSD și ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputaților, iar opoziția forțeaza schimbarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cea a vicepreședintelui Florin Iordache. PNL a...

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut, miercuri dimineata, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, revocarea lui Liviu Dragnea de la conducerea acestui for legislativ. De asemenea, ea a cerut si revocarea lui Florin Iordache din functia de vicepresedinte.

- La ora publicarii acestei știri, ședința din Camera Deputaților este in plina desfașurare, fiind marcata de tensiuni, dupa ce Raluca Turcan a cerut, in urma cu puțin timp, sa intre pe ordinea de zi un proiect privind revocarea președintelui Camerei Deputaților și revocarea vicepreședintelui Camerei,…

- Motiunea simpla, initiata de USR si PNL, a fost citita marti in plenul Camerei Deputatilor. Opozitia ii cere demisia ministrului, caracterizandu-l drept „un ministru de nota 4”. Inaintea motiunii, ministrul a declarat, comentand titlul acesteia, ca probabil semnatarii sunt adeptii sistemului…

- Vor vota "dupa propria lor constiinta", a declarat Dragnea, referindu-se la votul deputatilor PSD asupra motiunii pe Justitie. "Nu le dau eu sugestii ca s-au tot dat din partea altora in legatura cu domnul Toader. Unii spun ca nu mai fie, altii spun neparat sa ramana si am zis ca cel mai bine…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat luni, la Parlament, dupa ședința BPN al PSD, ca opoziția face „foarte rau” cand se gandește sa-l revoce pe Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, afirmand ca deputații PSD nu vor susține un astfel de demers, scrie Mediafax.„Foarte…