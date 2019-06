Opoziţia strânge rândurile. Dan Barna: Pregătim o alternativă viabilă "Noi, cei care am format Alianța 2020 USR PLUS, ne-am angajat in negocieri politice serioase, pentru consolidarea unui proiect politic care sa aiba un fond temeinic, reguli de funcționare clare, cu procese cat mai deschise pentru desemnarea celor mai buni candidați pentru cetațenii Romaniei și pentru Romania. Dar consideram ca este in egala masura important ca forțele de buna credința din societate - politice, academice și societatea civila - sa se alature unui astfel de proiect astfel incat sa ne asiguram ca oferim electoratului cea mai buna opțiune. Necesitatea adunarii tuturor actorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Aceasta scrisoare deschisa este o invitație la un dialog politic responsabil pentru a gasi soluții corecte in urma actului de guvernare eșuat al actualei majoritați parlamentare și pentru pregatirea unei alternative viabile de guvernare in 2020. ”Negocieri politice serioase” Noi,…

- „In mod clar, la alegerile din 26 mai, PSD a pierdut, iar partidele de opoziție au demonstrat, prin rezultatul votului, ca se bucura de increderea cetațenilor pentru a pregati viitoarea guvernare. Alianța 2020 USR PLUS a fost revirimentul acestor alegeri și, pornind de la aceasta concluzie,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Alianta 2020 USR-PLUS a fost creata pentru a oferi o alternativa "puternica", care "poate sa lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide", a spus Dan Barna. "Acest 2020 nu este o intamplare si nici un design (...) Obiectivul acestei aliante este sa dea Romaniei intr-un an si…

- Alianta USR-PLUS va avea candidat la alegerile prezidentiale, dupa cum a precizat, vineri, co-presedintele Dan Barna. “Obiectivul acestei aliante este ca intr-un an si jumatate sa dea presedintele Romaniei, primarul Bucurestiului si primul ministru. (…) Am facut aceasta alianta toata Romania. Am…

- ”Obiectivul acestei alianțe - n.r. USR-PLUS- este ca intr-un an și jumatate sa dea președintele Romaniei, primarul Bucureștiului și primul ministru. (...) Am facut aceasta alianța toata Romania. Am facut aceasta alianta pentru ca trebuie sa le dam oamenilor decenti din aceasta tara o alternativa…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- USR-PLUS a prezentat, joi, programul electoral pentru Parlamentul European. Printre promisiunile aliantei se afla crearea unui MCV European aplicabil, aderarea Romaniei la Schengen, dar si modificari in educatie, agricultura si infrastructura. USR-PLUS sprijina, de asemenea, aderarea Moldovei la UE.…