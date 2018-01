Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidind o intilnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stinga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta sa avansam…

- O refugiata siriana va gati retete culinare din Damasc si Alep pentru VIP-urile care vor participa la deschiderea Festivalului international de film de la Berlin de luna viitoare, relateaza Reuters. Alegerea lui Malakeh Jazmati reflecta misiunea festivalului, care a fost fondat in 1951…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social-democratii din SPD au ajuns vineri la un acord asupra cadrului de negociere a formarii „marii coalitii“ guvernamentale, au precizat mai multe surse pentru Reuters.

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Cel puțin 17 civili au fost uciși ca urmare a loviturilor aeriene de sambata, 6 ianuarie – in ajunul Craciunului rusesc – de la periferia capitalei siriene Damasc, anunta Deutsche Welle, citand raportul Centrului sirian de monitorizare a drepturilor omului din Londra. Atacurile aeriene au fost efectuate…

- Serena Williams, detinatoarea trofeului, a anuntat, vineri, ca nu va participa la Australian Open, deoarece nu se simte suficient de bine pregatita pentru a evolua la nivelul pe care-l doreste la primul Grand Slam al anului, informeaza Reuters.

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata cand presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri rezidentiale intr-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza Reuters.…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, relateaza Reuters si AFP, citate de MOLDPRES.

- Decizia Japoniei de a instala un sistem de aparare antiracheta american va afecta relatiile Moscovei cu Tokyo si reprezinta o incalcare de catre Washington a tratatului de control al armelor, a declarat joi purtatorul de cuvant al ministerului rus de externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Kremlinul a declarat, marti, ca Rusia este pregatita sa devina mediator în discutiile purtate de Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor, daca ambele state sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest rol, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Opoziția siriana a anunțat ca refuza sa participe la „Congresul dialogului național sirian”, o inițiativa propusa anterior de catre președintele rus Vladimir Putin. Reprezentanții a aproape 40 de diferite grupari ale opoziției au semnat un document comun, in care susțin ca Rusia este „un stat agresor…

- Rusia nu este dispusa sa adopte noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord care ar strangula aceasta tara in plan economic, a declarat vineri ministrul adjunct rus de externe Igor Morgulov, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Recent, directorul general al firmei italiene, Francesco Starace, a declarat ca Enel a mandatat banca ruseasca Sberbank sa se ocupe de vanzarea termocentralei Reftinskaya si ca spera sa incheie un acord in 2017. "Am relansat procesul de vanzare a termocentralei de la Reftinskaya, iar Sberbank…

- Eurodeputatul Bela Kovacs, membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, a fost pus sub acuzaret de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri autoritațile maghiare, scrie Reuters. Dosarul a fost deschis in 2014, cand autoritatile maghiare au si depus o…

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus, Alexander Jukov, a declarat ar trebui sa se organizeze competitii pentru sportivii din Rusia care vor decide sa nu concureze la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, informeaza R-Sport, conform Reuters. “Trebuie sa avem competitii alternative pentru sportivii…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetova, locul 12 WTA, nu va participa la Australian Open, au confirmat, vineri, organizatorii primului Grand Slam din 2018, informeaza Reuters.Kuznetova anuntase luna trecuta ca este foarte probabil sa rateze Australian Open, dupa ce a suferit doua accidentari…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Ambasada SUA din Rusia a anuntat luni ca va relua unele servicii de viza in consulatele americane unde fusesera anterior suspendate din cauza expulzarii unor diplomati, situatie care i-a creat un deficit de personal, relateaza Reuters.

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reacție dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate naționala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mințit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie și Rusia, informeaza Reuters…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- CHIȘINAU, 27 nov — Sputnik. Pe 27 și 28 noiembrie, la Viena, va avea loc prima întâlnire, dupa o pauza de un an și jumatate, în procesul de negocieri privind reglementarea diferendului transnistrean, în formatul „5+2". La început denumirea era…

- Sase bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Opoziția siriana a ajuns la un acord pentru trimiterea unei delegații unite la negocierile cu regimul, de la Geneva, sub egida ONU, transmite AFP. "Ne-am pus de acord cu celelalte doua grupari (de opoziție) pentru trimiterea unei delegații unite la negocierile directe de…

- Presedintii rus, turc si iranian au convenit miercuri, la capatul unui summit consacrat crizei siriene, sa organizeze un Congres, in Rusia, care sa reuneasca regimul si opozitia, a anuntat Vladimir Putin, citat de AFP.

- Comitetul Executiv al CIO va anunța pe 5 decembrie la Lausanne daca sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza Reuters. Forul executiv al CIO se reunește în zilele de 5 și 6 decembrie și va…

- Sanctiunile sunt impuse in contextul in care situatia politica din Venezuela s-a transformat in haos in urma mai multor incercari esuate de dialog intre Administratia presedintelui Nicolas Maduro si opozitie. Pe langa embargoul asupra armelor, decizia UE stabileste cadrul legal pentru sanctionarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Țarile nordice au convenit luni, la Helsinki, sa-și intensifice cooperarea in domeniul apararii și schimbul de informații despre supravegherea aeriana, pe fondul sporirii temerilor referitoare la activitatea militara a Rusiei in regiune, noteaza Reuters. ''Situația (referitoare la…

- Televiziunea oficiala a anunțat, potrivit EFE, ca forțele armate au reușit sa "elibereze" Deir Ezzor dupa anihilarea unui numar mare de extremiști și distrugerea armelor și echipamentelor acestora.Observatorul sirian pentru drepturile (OSDO), o organizație neguvernamentala siriana cu sediul…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și raniți, iar șoferul a fost ucis de gloanțele poliției. O sursa din cadrul forțelor de ordine afirma ca evenimentul este considerat un atac terorist, informeaza…

- Sotia ucraineanca a unui cecen acuzat de Rusia ca a complotat pentru uciderea presedintelui Vladimir Putin a fost impuscata mortal, luni, in afara Kievului, intr-un atac in care a fost ranit si sotul sau, au precizat oficiali din ministerul ucrainean de Interne, citati de Reuters. Amina Okuieva si…

- O jurnalista a devenit a doua femeie ce intra in cursa prezidentiala din Rusia, declarand luni ca face campanie pentru drepturile mamelor singure si ale copiilor, relateaza Reuters.Alegerile prezidentiale vor avea loc in luna martie a anului viitor, si este de asteptat ca presedintele Vladimir…