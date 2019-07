Stiri pe aceeasi tema

- Asociatiile civice iesene “Moldova vrea Autostrada“, “Impreuna pentru A8“ si “Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei“ au organizat, miercuri, o intalnire cu sefii partidelor de opozitie din Iasi, la finalul careia a fost semnata o declaratie comuna privind sustinerea proiectului autostrazii A8.

- Deputatul Marius Bodea, secretar al Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, afirma ca premierul Dancila ar trebui sa se trezeasca in al doisprezecelea ceas si sa inteleaga ca nu doar autostrada Comarnic-Brasov este obiectiv de interes national, ci si autostrada care leaga Moldova de Transilvania.

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și pornește in cel mai mare turneu național susținut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, si managerul Muzeului National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa', Luis Ovidiu Popa, sunt invitati, marti, la audieri, la Comisia de cultura de la Camera Deputatilor. Audierea va incepe la ora 12,00, la Comisia de cultura, iar cei doi oficiali vor da raspunsuri legate…

- In perioada desfasurarii calatoriei apostolice a Papei Francisc in Romania, CFR Calatori informeaza ca va asigura circulatia trenurilor special comandate, urmare solicitarilor venite de la Arhiepiscopii, Episcopii si a Operatorului National de Transport Feroviar din Ungaria – MAV, pentru transportul…

- Se va asigura circulația trenurilor special comandate, urmare solicitarilor venite de la Arhiepiscopii, Episcopii si a Operatorului National de Transport Feroviar din Ungaria – MAV, pentru transportul grupurilor mari de pelerini pe urmatoarele rute: Timișoara – Brașov – Miercurea Ciuc; Oradea – Cluj…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, marți, ca Guvernul a adoptat prin hotarare indicativii tehnico-economici pentru realizarea spitalului regional din Iași, care va avea 850 de paturi, 19 sali de operații și va costa 500 de milioane de euro. Partidele critice la adresa Guvernului au acuzat…