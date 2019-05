Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR si PMP s-au inteles, in final, sa aiba un candidat comun pentru sefia Camerei Deputatilor: liberala Raluca Turcan. PSD mizeaza pe Marcel Ciolacu, iar ProRomania va alege dintre Sorin Cimpeanu si Nicu Banicoiu. Niciul dintre candidati nu poate intruni o majoritate in acest moment. Voturile UDMR…

- Raluca Turcan este propunerea comuna pentru șefia Camerei Deputaților a PNL, PMP și USR! Anunțul a fost facut chiar de deputata PNL, alaturi de Dan Barna, liderul USR, și Eugen Tomac, președintele PMP.„Desemnarea președintelui Camerei Deputaților reprezinta un moment de maxima responsabilitate…

- Apar primele informații privind propunerea Pro Romania pentru șefia Camerei Deputaților. Partidul lui Victor Ponta ar fi decis sa il susțina pe fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu pentru a ocupa funcția deținuta de Liviu Dragnea la șefia Camerei Deputaților.Surse citate de Romania…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legislativ inițiat de Florin Iordache, care prevede instituirea unui termen de maximum 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi atacate la Curtea Constituționala, dupa publicarea acestora in Monitorul Oficial, scrie Mediafax.Propunerea…