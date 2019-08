Stiri pe aceeasi tema

- Justitia rusa a anuntat sambata deschiderea unei anchete pentru ''spalare de bani'' impotriva organizatiei principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, intr-un moment in care sustinatorii opozitiei s-au adunat la Moscova pentru o manifestatie in favoarea alegerilor libere,…

- Mai multe sute de persoane s-au adunat in diferite locuri din centrul Moscovei pentru aceasta actiune de protest inainte ca politia, prezenta in numar mare, sa inceapa arestarile, potrivit jurnalistilor AFP.OVD-Info, cel putin 89 de persoane au fost retinute la o ora de la inceputul manifestatiei,…

- O procedura pentru "organizarea de tulburari in masa" poate duce la pedepse de pana la 15 ani de inchisoare."Anchetatorii au stabilit ca un grup de persoane a difuzat pe internet in ajunul manifestatiei neautorizate apeluri la participare, recunoscand in mod constient ca aceste actiuni…

- Parchetul general al Rusiei a cerut marți reacționarea "cu severitate" la orice manifestație neautorizata, în condițiile în care opoziția negociaza cu autoritațile organizarea unui nou protest, pentru a cere accesul reprezentanților sai la alegerile locale din septembrie, scrie…

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…

- Comisia Electorala moscovita a autorizat sa participe 216 candidati, in timp ce alti 27 au fost exclusi din acest scrutin prevazut sa aiba loc in septembrie si pentru care opozitia rusa s-a mobilizat puternic. In jur de 50 de candidati asteapta inca o decizie oficiala asupra cazului lor.Aflat…

