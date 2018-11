Stiri pe aceeasi tema

- Opoziția pregatește moțiunea de cenzura. Ludovic Orban, Dan Barna și Eugen Tomac au avut, miercuri, o întâlnire la Parlament, pentru a pune la cale un plan pentru darâmarea Guvernului, au declarat surse parlamentare pentru Realitatea Tv.

- Deputatii ALDE au votat, miercuri, in plen, in favoarea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, vicepresedintele partidului, Varujan Vosganian, spunand ca liberal-democratii nu vor sa rupa coalitia de guvernare. Proiectul a fost retrimis la comisiile de specialitate.

- "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10 august, pentru ca cel mai potrivit moment pentru a da jos guvernul a fost exact atunci cand s-a produs ruptura in PSD. La ora actuala, Liviu Dragnea pregateste o remaniere guvernamentala. Are suficiente parghii si functii…

- "Motiune de cenzura acum! Cu sau fara succes, motiunea de cenzura este un gest politic obligatoriu. Opozitia are nevoie acuta de o reactie institutionala de delimitare fata de dezastrul Dragnea – Dancila – Tariceanu", a scris Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef al statului spune ca "argumente…

- "PNL si-a stabilit ca principal obiectiv pentru actuala sesiune parlamentara demiterea Guvernului prin motiune de cenzura, pentru a pune punct dominatiei lui Dragnea si a clanului din jurul lui. Am luat legatura, saptamana trecuta, cu colegii din Opozitie, inclusiv cu presedintele PMP, domnul Tomac,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…