- 'In urma negocierii liderilor am convenit urmatorul program: astazi, dupa votul final, in care va fi practic invalidat mandatul de deputat al lui Octavian Goga, vor urma pasii in sensul de a se convoca comisia de validare. Se va intruni Biroul permanent, iar la 14,30 plenul va participa la depunerea…

- Liderii grupurilor parlamentare au negociat, marti dimineata, ca un nou deputat PMP sa depuna juramantul de investitura inainte de motiunea de cenzura, dupa vacantarea mandatului unui deputat PSD. Frontul anti-PSD castiga astfel un vot pentru demiterea Guvernului.Plenul Camerei Deputatilor…

- "Nu intamplator a fost aleasa ziua de sambata de PSD, pentru ca multi parlamentari sunt in teritoriu sau plecati din tara si nu mai veneau sa sustina motiunea de cenzura. A fost un calcul negustoresc al PSD-ului. In timpul saptamanii evident ca nu mai au nicio scuza. Dar iata, ieri, cand a fost zi…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- Camera Deputatilor si Senatul s au reunit, miercuri, in sedinta comuna pentru citirea motiunii de cenzura.Sedinta este condusa de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache, care a anuntat ca si au inregistrat prezenta 392 de parlamentari, potrivit presei centrale.Birourile permanente reunite…

- Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, miercuri dupa-amiaza, in ședința, pentru citirea moțiunii de cenzura. Și-au inregistrat prezența 392 de parlamentari. Viorica Dancila nu se afla in sala. Opoziția propune modificarea programului de lucru astfel incat moțiunea de cenzura sa fie dezbatuta și…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa aiba loc tot marti, de la ora 19,00, pentru citirea textului motiunii de cenzura.Motiunea, intitulata Ca sa reconstruim Romania, Guvernul…

- "Vom incepe negocierile (de luni - n.r.) cu privire la motiunea de cenzura cu toate formatiunile politice si cu toate grupurile parlamentare, cu exceptia grupurilor PSD. Am stabilit un calendar de intalniri pe parcursul urmatoarelor doua saptamani cu toti liderii formatiunilor politice, cu toti liderii…