Opoziția inițiază o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii USR impreuna cu PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii George Ivascu. Opoziția susține ca pana la aceasta ora, nu exista niciun proiect pentru Centenar. Partidele de opoziție, PNL, USR și PMP, inițiaza o moțiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivașcu. Politicienii spun ca la mai bine de trei luni de la preluarea mandatului, ministrul inca tot nu a prezentat un proiect pentru Centenar. “Anul centenar trebuie sa fie unul sarbatorit in spiritul Unirii de acum 100 de ani, dar acest lucru nu este posibil cu un ministru care refuza dialogul si saboteaza executarea… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

