Prezența mare la vot in prima parte a zile nu este chiar un semn bun pentru Opoziție. Astfel, cei de la PNL și USR incearca sa repete schema din 2014, cu statul la cozi in diaspora. In comparatie cu anul 2014, cand au avut loc alegerile prezidentiale, la aceste alegeri sunt 147 de sectii de […] Opoziția incearca sa incinga, din nou, tema diasporei is a post from: Ziarul National