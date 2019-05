Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Istanbul, care si-a pierdut peste noapte mandatul, se va intalni marti cu lideri ai opozitiei pentru a-si formula strategia dupa ce luni i-a fost anulata victoria in alegerile municipale din 31 martie, ca raspuns la contestatiile depuse de partidul de guvernamant al presedintelui Recep…

- Rezultatele alegerilor municipale de la Istanbul au fost invalidate luni de catre Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia relateaza dpa si AFP. Reorganizarea alegerilor municipale survine in urma solicitarii formulate de Partidul Justiție și Dezvoltare (AKP) și președintele Recep Tayyip Erdogan,…

- Alegerile locale din Istanbul vor fi reluate dupa ce Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia a invalidat luni rezultatele la solicitarea partidului lui Recep Tayyip Erdogan. "Alegerile de la Istanbul vor fi reluate", si-a exprimat satisfactia pe Twitter reprezentantul Partidului justitiei si dezvoltarii…

- "Alegerile de la Istanbul vor fi reluate", si-a exprimat satisfactia pe Twitter reprezentantul Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP) pe langa YSK, Recep Ozel.Pe 16 aprilie, formatiunea presedintelui Recep Tayyip Erdogan, AKP a inaintat o "contestatie extraordinara" la alegerile pentru…

- Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia a invalidat luni rezultatele alegerilor municipale de la Istanbul si a dispus ca acestea sa fie reluate, dupa cum au solicitat partidul de la guvernare si presedintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza dpa si AFP. "Alegerile de la Istanbul vor…

- Autoritatea electorala din Turcia a dispus organizarea de noi alegeri municipale în Istanbul, dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a contestat rezultatele, relateaza AFP.”Alegerile din Istanbul vor fi reorganizate”, a anunțat…

- Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a depus contestatia pentru anularea alegerilor municipale la Istanbul si repetarea scrutinului, a informat marti canalul CNN Turk, preluat de Reuters. Rezultatele initiale ale alegerilor desfasurate pe…

- Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat…