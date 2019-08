Stiri pe aceeasi tema

- "In calitate de partener strategic, Rusia ne va oferi in continuare sprijin" – a declarat șeful Statului Major al Armatei Serbiei, general Milan Mojsilovic, aflat in vizita la Moscova. Mojsilovic a subliniat ca Serbia are sprijinul Moscovei pentru provocarile din Kosovo și a apreciat ca acțiunile unilaterale…

- Conducatorul Serbiei l-a laudat pe președintele rus Vladimir Putin pentru întarirea armatei sârbe cu tancuri și vehicule blindate de lupta, pe fondul temerilor occidentale ca aceasta acumulare de armament ar putea amenința pacea fragila din Balcani, potrivit New York Times, citat de Rador.Președintele…

- Romania a blocat un transport de tancuri si vehicule blindate dinspre Rusia catre Serbia, a anuntat un oficial de la Belgrad. Intr-un raspuns pentru Adevarul, Ministerul de Externe (MAE) explica de ce Romania a luat aceasta masura.

- Președintele Franței, Emmanul Macron, și-a încheiat vizita de doua zile în Serbia, iar la aeroportul Nikola Tesla a fost condus de președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Desparțirea a fost cordiala, așa cum a fost și întâmpinarea înaltului oaspete de la Paris. Macron a…

- Emmanuel Macron a promis luni la Belgrad sa faca totul pentru a obtine un compromis intre Serbia si Kosovo, recurgand chiar la lungi declaratii in limba sarba despre prietenia dintre Franta si Serbia, noteaza AFP potrivit Agerpres. "Voi organiza peste cateva saptamani (la Paris) o reuniune…

- Emmanuel Macron a promis luni la Belgrad sa faca totul pentru a obtine un compromis intre Serbia si Kosovo, recurgand chiar la lungi declaratii in limba sarba despre prietenia dintre Franta si Serbia, noteaza AFP. "Voi organiza peste cateva saptamani (la Paris) o reuniune cu liderii kosovari, cancelarul…

- Ambasadorul Germaniei la Belgrad, Thomas Schieb, a declarat ca nu exclude posibilitatea ca în 2025 Serbia sa adere la Uniunea Europeana, însa a subliniat ca este un plan ambitios, iar aderarea la UE depinde de îndeplinirea unor conditii, fara a vorbi de date fixe, potrivit Blic, citat…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a subliniat ca agresiunea NATO asupra Serbiei nu a avut și nu are nici acum nicio justificare juridica sau politica și nici morala, potrivit Rador care citeaza site-ul RTS."Acum Serbia se afla pe alt drum și privește spre viitor" – a transmis…