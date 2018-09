Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele liberal Raluca Turcan spune ca "discursul opoziției a fost validat din interiorul PSD" și ca "ne indreptam spre un consens pe scena politica: Liviu Dragnea este cel mai mare pericol".

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca disputele din PSD și afirmațiile publice ale unora dintre liderii social-democrați nu fac decat sa valideze discursul Opoziției, semn ca "ne indreptam spre un consens pe scena politica", scrie Mediafax."Evenimentele recente ne arata din…

- La aproape o luna de la protestele violente din 10 august, neliniștea s-a mutat in Parlament. Carmen Dan este chemata sa dea explicații, asta in timp ce coaliția de guvernare n-a fost de acord cu inființarea unei comisii de ancheta privind manifestațiile diasporei. De altfel, un deputat PSD redefinește…

- Liderii PSD se vor reuni, la Neptun, in acest final de saptamana, intr-o ședința a Comitetului Executiv, care se anunța una extrem de tensionata... The post Liviu Dragnea, incolțit la CEX-ul PSD: opoziția din partid ia amploare appeared first on Renasterea banateana .

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri seara pentru News.ro ca declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea in care acesta a afirmat ca ea i-ar fi spus presedintelui sa ii aranjeze condamnarea in dosarul angajarilor fictive reprezinta "halucinatii" si "conspiratii inventate pentru…

