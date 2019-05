Opoziţia elveţiană ar putea face imposibilă semnarea unui nou tratat cu Uniunea Europeană Un esec al semnarii acordului pe care Bruxelles-ul il doreste de un deceniu si care este negociat de patru ani ar arunca relatiile Elvetiei cu cel mai mare partener comercial al ei intr-o noua era glaciara, care ar putea perturba serios comertul si toate intelegerile de securitate transfrontaliere.



Guvernul de la Berna probabil va transmite Bruxelles-ului ca prea multe capitole raman neclarificate pentru a putea incheia un tratat acum, cand acest guvern se confrunta cu o campanie de extrema-dreapta care, in perspectiva unui referendum ce se va desfasura anul viitor, pledeaza pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

