- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE potrivit Agerpres.…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat vineri ca opoziția nu are niciun plan privind participarea la o noua runda de mediere în Norvegia, dupa ce eforturile privind rezolvarea crizei venezuelene s-au încheiat luna trecuta fara un rezultat, relateaza Reuters citat de Mediafax.Discuțiile…

Opozantul regimului chavist Juan Guaido a afirmat ca orice mediere internationala in criza din Venezuela, precum cea a Norvegiei, trebuie sa duca la plecarea presedintelui Nicolas Maduro si la organizarea de noi alegeri, potrivit News.ro.