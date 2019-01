"Juram sa facem din 2019 anul rezistentei, in interiorul si in afara parlamentului, cu unitatea si cooperarea tuturor partidelor din opozitie", au declarat deputatii in cadrul unei ceremonii inedite organizate pe un frig glacial in fata cladirii legislativului din Budapesta.



Odata trecut "armistitiul" sarbatorilor, opozitia, sindicatele si societatea civila spera sa reuneasca zeci de mii de oameni sambata in capitala ungara pentru a-si relansa miscarea de protest impotriva reformelor adoptate in decembrie, in special cele referitoare la legea muncii. Denuntate de critici drept favorabile…