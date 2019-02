Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, Eugen Tomac, presedintele PMP, si Gigel Stirbu, presedintele Comisiei pentru Cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, au reactionat in urma sanctionarii postului Realitatea TV cu intreruperea emisiei de catre Consiliul National al Audiovizualului…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, o ironizeaza pe Vioricai Dancila, dupa gafa prin care a afirmat ca Romania ”devasteaza” state puternice, in loc sa zica devanseza.”Face ce face si iar greseste! Nici sa citeasca un text scris de altii nu e in stare! Tanti premier, matusica Viorica, nu mai bine mergi in padure…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a afirmat joi ca nu onestitatea este cea pe baza careia Liviu Dragnea a desemnat-o pe Viorica Dancila in functia de premier, ci obedienta, ea subliniind ca i se pare umilitor ca Romania sa aiba un prim-ministru care este subiect de bancuri pe WhatsApp, scrie…

- Saptamana aceasta va fi depusa in Parlament motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban. „PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei si trebuie inlocuit cu un guvern mult mai bun pentru Romania, un guvern care…

- Ludovic Orban a declarat ca au fost purtate discutii cu o multime de parlamentari din zona majoritatii guvernamentale, intr-o incercare sistematica de a-i determina sa voteze, nu conform ordinelor de partid si intereselor personale ale lui Liviu Dragnea, ci sa voteze conform propriei constiinte si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, e subiect de analiza in prestigioasa publicație Washington Post. Publicație scrie despre derapajele anti - democrație din Polonia, Ungaria, Romania și Cehia și descrie diferitele modalitați prin care liderii politici iși pastreaza controlul politic, in condițiile in care,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final. Presedintele USR, Dan Barna, si liderul PMP, Eugen Tomac, s-au alaturat demersului.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a spus, in discursul tinut in sesiunea solemna a Parlamentului, ca romanii au asteptari de la clasa politica, de la care cer mai multa responsabilitate, vor un stat care sa-i respecte, vor institutii eficiente si o clasa politica matura. El a mai spus ca romanii mai vor…