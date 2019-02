Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelbilt, il pune sub acuzare pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu in trei cazuri separate pentru fapte de coruptie, informeaza Times of Israel, citand Ministerul israelian al Justitiei.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, un critic acerb al Iranului, a reactionat marti la anuntul privind demisia ministrului de externe iranian Mohammad Javad Zarif, exclamand: Bine c-am scapat!'', relateaza...

- Ministerul Apararii din Israel a anunțat ieri ca proiectul construcției unui gard de șase metri înalțime în jurul orașului Gaza a intrat în faza finala, informeaza Times of Israel. Bariera se va întinde pe 65 km în jurul enclavei și va fi construita…

- „Nu a existat un patriot mai mare decat el”, a afirmat Netanyahu in mesajul sau de condoleante, prezentandu-l drept un "maestru" si un "mentor". Presedintele Reuven Rivlin a salutat, la randul sau, intr-un comunicat, memoria "unuia dintre cei mai importanti ministri ai apararii pe care statul…

