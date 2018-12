Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, prezent duminica la sedinta Consiliului National al PSD, si-a exprimat convingerea ca a sosit "ultimul ceas" in care Puterea si Opozitia se mai pot aseza la aceeasi masa pentru a hotari masurile care trebuie luate astfel incat abuzurile sa nu mai fie posibile.…

- La Londra a inceput miercuri seara votul de neincredere fata de premierul Theresa May, initiat in cadrul Partidului Conservator de catre deputati membri ai acestei formatiuni ostili acordului privind Brexitul pe care sefa guvernului l-a convenit cu UE, transmit agentiile AFP si Reuters. …

- Votul asupra motiunii simple impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader este dat miercuri de deputati. Rezultatul votului ar putea reprezenta o supriza, in conditiile in care liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca parlamentarii PSD vor vota sa cum le dicteaza constiinta, iar intrebat daca isi…

- Avocatii celor doi jurnalisti ai agentiei de presa Reuters condamnati la inchisoare in Myanmar au anuntat luni ca vor contesta decizia in apel in cursul acestei saptamani, transmite dpa, informeaza Agerpres.Khin Maung Zaw, avocatul celor doi jurnalisti, a mentionat ca judecarea apelului la…

- Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o luni la sapte ani de inchisoare pentru coruptie pe fosta sefa a guvernului Khaleda Zia, dupa ce in luna februarie ea a fusese condamnata la cinci ani de inchisoare intr-un caz separat, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Khaleda si trei consilieri…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au convenit asupra organizarii 'cat mai curand posibil' a unui al doilea summit intre Kim si presedintele american Donald Trump, discutand totodata despre potentiala monitorizare de catre Statele Unite a pasilor Phenianului…

- SUA ar urma sa anunte in zilele urmatoare ca isi vor folosi capacitatile cibernetice ofensive si defensive in numele NATO daca li se va solicita acest lucru, a declarat un oficial de rang inalt al Pentagonului, in contextul preocuparilor privind folosirea cu tot mai multa incredere de catre Rusia a…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficială va fi făcută de Guvern în cursul zilei de marţi…