Stiri pe aceeasi tema

- ”Am un optimism temperat. Continuam discutiile si cu parlamentari din majoritate pentru a incerca sa strangem majoritatea necesara pentru ca motiunea sa treaca. Cu siguranta vineri va fi depusa la secretariat motiunea de cenzura”, a declarat Dan Barna, potrivit News.ro. El a precizat ca sunt…

- ”Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi”, se arata in textul motiunii de cenzura a Opozitiei, document intitulat ”Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila, rusinea Romaniei!”, semnat de 163 de parlamentari. „Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi! Aceasta…

- "Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi! Aceasta nu este o cerere a Opozitiei, ci o urgenta nationala! Grupul infractional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea Romaniei, a slabit statul, ca sa si-l supuna, intr-un moment in care avem nevoie…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a anunțat ca opoziția ar putea intra in greva parlamentara, daca coaliția PSD-ALDE nu va supune votului cererile de revocare din funcție pentru Liviu Dragnea și Florin Iordache.”Vreau sa va anunț ca nu voi mai pleca de la acest microfon și vreau sa va…

- Adrian Țuțuianu iese la rampa dupa excludere. Daca la adresa liderului PSD Țuțuianu are numai reproșuri de adus, nu la fel stau lucrurile și in cazul premierului Dancila. Intr-un interviu pentru Digi 24, Țuțuianu i-a reproșat lui Liviu Dragnea ca „are o vulnerabilitate juridica ce trage in jos partidul”.…

- Primul pas. Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) va da aviz pe 13 noiembrie pentru revocarea lui Augustin Lazar din fruntea Parchetului General. Avizul este consultativ, dar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a aratat ca oricum nu tine cont de opinia CSM: a propus revocarea Laurei Codruta Kovesi…

- Presdintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit, la Adevarul Live, despre referendumul privind familia traditionala, despre protestul diasporei si despre colaborarea cu Liviu Dragnea. Liderul UDMR s-a declarat nemultumit de guvernele din ultimii cinci ani si a criticat Opozitia pentru lipsa de deschidere…