Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii sunt pregatiti sa preia guvernarea, intr-o formula minoritara, au declarat pentru Libertatea surse politice. Astfel, in urma discutiilor cu celelalte partide, Ludovic Orban va incerca sa stranga sustinerea din partea celorlalte partide parlamentare, mai putin PSD-ul. PMP-ul ar putea sa primeasca…

- Liderii a trei partide care au susținut moțiunea de cenzura, Victor Ponta, Dan Barna și Ludovic Orban se pronunța in favoarea alegerilor anticipate. Declarațiile celor trei șefi de partid au fost facute la...

- Un eventual succes al moțiunii de cenzura arunca in aer coaliția celor doua partide care il susțin pe Mircea Diaconu. ProRomania, al carei plan este unificarea Stangii sub conducerea lui Victor Ponta, a anunțat ca va sprijini un guvern PSD, fara Dancila, Fifor etc. Singura problema este…

- Opozitia este pe ultima suta de metri in pregatirea motiunii de cenzura, care ar urma sa fie depusa in Parlament vineri, 27 septembrie. Potrivit unor surse politice, luni a avut loc o discutie cruciala pe acest subiect.Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, liderii PNL, ALDE si Pro Romania s-au…

- Premierul Viorica Dancila da exemplul anului 2014, in contextul sondajelor privind alegerile prezidențiale, spunand ca atunci toate sondajele il dadeau pe primul loc pe Victor Ponta și cu toate acestea a ajuns președinte un candidat cu 15%."Nu știu, nu vreau sa fac afirmații care sa nu fie…

- „Eu cred ca stabilitatea politica a Romaniei ar putea fi pusa in pericol. Gandiți-va ca, in doua saptamani, Parlamentul revine la lucru, iar in acel moment PNL va fi obligat – fie ca vrea, fie ca nu vrea – sa introduca o moțiune de cenzura. Un guvern minoritar are puține șanse, acum, in Romania,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca PRO Romania ar trebui sa intre la guvernare alaturi de PSD și ALDE.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri, la adresa sistemului: 'Cine morții voștri sunteți? Sa va bateți joc de noi?' "Nu va ascund ca am discutat de acest lucru…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca PRO Romania ar trebui sa intre la guvernare alaturi de PSD și ALDE.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri, la adresa sistemului: 'Cine morții voștri sunteți? Sa va bateți joc de noi?' "Nu va ascund ca am discutat de acest lucru…