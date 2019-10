Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Octavian Goga a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare in septembrie 2018 pentru savarsirea infractiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducere fara permis. Din iunie 2017 a activat in grupul PSD. Conducerea PMP a solicitat…

- 'In urma negocierii liderilor am convenit urmatorul program: astazi, dupa votul final, in care va fi practic invalidat mandatul de deputat al lui Octavian Goga, vor urma pasii in sensul de a se convoca comisia de validare. Se va intruni Biroul permanent, iar la 14,30 plenul va participa la depunerea…

- "Nu intamplator a fost aleasa ziua de sambata de PSD, pentru ca multi parlamentari sunt in teritoriu sau plecati din tara si nu mai veneau sa sustina motiunea de cenzura. A fost un calcul negustoresc al PSD-ului. In timpul saptamanii evident ca nu mai au nicio scuza. Dar iata, ieri, cand a fost zi…

- Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, miercuri dupa-amiaza, in ședința, pentru citirea moțiunii de cenzura. Și-au inregistrat prezența 392 de parlamentari. Viorica Dancila nu se afla in sala. Opoziția propune modificarea programului de lucru astfel incat moțiunea de cenzura sa fie dezbatuta și…

- Este vorba de 234 de semnaturi la care s-ar putea adauga si altele in zilele urmatoare. Motiunea de cenzura a Opozitiei a fost semnata chiar si de unii parlamentari din PSD, sustin aceleasi surse. Toate partidele din Opozitiei au semnat motiunea de cenzura, care ar putea fi depusa la inceputul saptamanii…

- ALDE a decis sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PNL, a anunțat luni, la finalul Biroul Politic Executiv, președintele Calin Popescu Tariceanu. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.”Cu puțin timp în urma s-a încheiat ședința ALDE, în care…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL ar putea fi depusa la începutul saptamânii viitoare, pe 30 septembrie, potrivit unor surse politice. Președintele PNL, Ludovic Orban, a evitat sa dea un termen, precizând însa ca documentul va fi depus la Parlament ”cât mai curând…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu le cere colegilor din Opoziție sa susțina moțiunea de cenzura și sa termine cu punctatul electoral pe la colțuri și cu baletul politic: ”Am inițiat-o, am avut discuții cu toate partidele de Opoziție, USR, PMP, UDMR, minoritați, ALDE, Pro Romania. Nu ma intereseaza jocurile…