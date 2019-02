Opoziţia britanică va cere un nou referendum dacă Acordul Brexit nu va fi aprobat "Daca premierul Theresa May va accepta propunerile laburiste si vom merge in Parlament, cred ca vom asigura o majoritate parlamentara. Dar am ajuns in stadiul in care spunem foarte clar ca oamenii s-au saturat de perspectiva producerii unui Brexit fara acord si ca aceasta ar fi catastrofala pentru economia noastra. In interesul national, trebuie sa ajungem la un compromis, iar, daca nu vom putea, cred ca trebuie sa revenim la decizia cetatenilor", a declarat John McDonnell, responsabil de Afaceri financiare in cadrul Partidului Laburist, intr-un interviu acordat BBC Radio 4, preluat de Mediafax. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

