Stiri pe aceeasi tema

- "Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu. Iata ce raspunde acesta, intrebat fiind despre cresterea pretului la carburanti: «Preturile nu le stabileste Guvernul. Se stabilesc pe cerere si oferta. Am vorbit ieri pe tema inflatiei. Isarescu a dat explicatii cuprinzatoare.…

- Avocatul Gheorghe Piperea impartașește scenariul lui Ion Cristoiu care a spus ca zilele lui Mugur Isarescu in fruntea BNR sunt numarate. Piperea face trimitere la episodul de ieri din Parlament și susține, intr-o postare pe Facebook, ca senatorii PSD i-au intors spatele lui Isarescu. „Urmeaza revocarea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Focsani, ca a primit raspuns la scrisoarea transmisa guvernatorului BNR, dar nu a apucat sa il citeasca, sustinand ca alesii PSD au lipsit, probabil, de la audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, pentru ca nu mai au incredere.

- Rata anuala a inflației, care masoara evoluția prețurilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS), scrie News.ro. BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata…

- Audierea lui Mugur Isarescu in cadrul sedintei Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului s-a lasat cu mici șicanari din partea senatorilor, atat intre ei, cat și asupra guvernatorului bancii centrale. „Daca ținta de inflație este un obiectiv al BNR, atunci cum de nu a fost atins ca obiectiv?…

- Senatorul PSD Viorel Arcas a fost filmat marti, in timpul sedintei solemne din Parlament dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, uitandu-se pe telefon la un filmulet cu o tanara imbracata sumar, relateaza Digi24.

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a reacționat dur dupa ce Mugur Isarescu a criticat legea care plafoneaza dobanzilor, spunand ca guvernatorul BNR ar trebui sa dea explicații in Parlament.„Aceleași banci obțin profit in Romania de trei ori mai mult decat de acolo de unde sunt ele, din țarile-mama.…

- Cosette Chichirau, deputat USR, a fost in zona Salii Palatului in timpul Congresului PSD și susține ca ce a vazut este un lucru periculos, un episode care amintește de comunism. Deputatul USR susține și ca ar trebui ca opoziția sa iși faca un mesaj mai clar ca sa creasca. „Am vazut ceva foarte periculos…

- „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte, se poate ajunge ca unii oameni sa nu mai dea banii inapoi, debitorii sa nu mai inteleaga despre ce este vorba. Educatia financiara, economica, dar si fiscala, este foarte scazuta in Romania”,…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Parlament pentru a discuta proiectele Centenarului, insa ar fi ignorat invitatiile. Presedintele Comisiei de Cultura, Gigel Stirbu, a declarat marti ca desi se…

- Economistul Lucian Isar, cunoscut ca un adversar al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), continua razboiul cu Mugur Isarescu. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Lucian Isar vorbeste despre scrisoarea pe care Legislativul i-a trimis-o guvernatorului cu privire la inflatie si sustine…

- Victor Ponta nu a fost prezent in cadrul Congresului extraordinar PSD ce a avut loc sambata, organizat cu scopul prezentarii unor noi obiective și strategii ce vizeaza bunastarea Romaniei. Tot sambata, Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj incredibil.

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Dupa audierea lui George Maior de saptamana trecuta, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, trebuia sa fie audiat marti, la ora 14, generalul Florian Coldea. Numai ca presedintele

- Presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, a precizat joi, ca Frans Timmermans a afirmat ca nu trebuie sa existe „un razboi“ intre Parlament si sistemul judiciar, deputatul PSD spunandu-i acestuia ca alesii isi doresc „o reala independenta a justitiei” si in niciun caz alesii nu-si doresc „un…

- Romania va avea oameni platiti mai bine, dar care lucreaza in aceleasi institutii dotate prost, declara la RFI vicepresedintele PNL Florin Citu, care comenteaza majorarea salariilor medicilor si cadrelor didactice de la 1 martie.Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor "este o decizie…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Este conflict total intre senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir. Deși reprezinta același partid in Parlament, cei doi iși arunca replici grele pe Facebook, totul pornind de la pozițiile pro sau contra BNR. Dupa ce Zamfir l-a acuzat pe Cițu ca apara bancile, Cițu il acuza pe Zamfir ca acționeaza…

- Deputatul USR Bogdan Rodeanu a declarat, sambata, ca a verificat proprietatile PDF-urilor din raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca data de realizarea a documentului este la o zi distanta dupa ce a fost citit, data diferita avand si anexa privind Rezolutia Inspectiei Judiciare,…

- Antreprenorii interesati sa-si perfectioneze tehnicile de vanzare online se pot inscrie gratuit la o noua serie de cinci cursuri online, sub forma de webinarii sustinute de specialisti din agentiile partenere Google. Cursurile dureaza o ora iar fiecare sesiune are alocate 20 de minute pentru intrebari…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Ingrid Mocanu a dat cateva detalii de la protestul de astazi din fata Palatului Cotroceni, spunand ca„ Malin Bot a fost lasat sa provoace, ceea ce urmarea, sa urle, sa filmeze și, in general, sa faca absolut tot ce voia”, de catre cei de la Jandarmerie.

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, a reacționat dur dupa ce rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, senator PNL, a declarat ca, in 2017, „Dragnea, Valcov si PSD au vulnerabilizat iremediabil economia Romaniei, pe termen mediu si scurt", aceeasi directie fiind continuata si in 2018.

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, senator PNL, a declarat ca in 2017 „Dragnea, Valcov si PSD au vulnerabilizat iremediabil economia Romaniei, pe termen mediu si scurt", aceeasi directie fiind continuata si in 2018. Mai mult, Citu i-a acuzat pe reprezentantii guvernarii actuale…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for masurile adoptate. Citeste si: Udrea da vina pe DNA pentru EXMATRICULAREA de la Babes-Bolyai: 'Am trei dosare.…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for masurile adoptate și sa dea explicații asupra declarației sale „incalificabile” privind trimiterea in control ITM-ul…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- "Intalnirea cu Maior a fost programata pentru maine, motiv pentru care o sa ma vad maine cu domnul Maior la mine la birou, la Comisia pentru controlul activitatii SRI. Nu mai stiu exact ora, in prima parte a zilei. Nu e o intalnire in care sa vrem sa spune, foarte multe lucruri in spatiul public.…

- „Apreciez ce a spus presedintele Klaus Iohannis, am acelasi punct de vedere caa si domnia sa. De fapt, si Juncker a spus acelasi lucru. Sustin acelasi punct de vedere referitor la faptul ca este o problema care tine de Romania si sigur ca o vom rezolva aici, nu avem de ce sa nu gasim puncte de vedere…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca renuntarea la Formularul 600, promisa in Parlament de premierul Viorica Dancila, a fost doar ”praf in ochi”, in contextul in care Dancila a anuntat in prima prima sedinta de Guvern ca termenul pentru depunerea formularului se ”amana”.…

- Valentin Popa a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 22 de voturi “pentru” si 12 “impotriva”, pentru a prelua portofoliul Educației. La audiere, viitorul ministru a explicat și de ce a folosit, in spațiul public, termenul “pamblica”, in locul cuvantului corect…

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei. Ea a declarat ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Rovana Plumb a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in…

- Vicepresedintele PNL: Ministerul Finantelor vrea sa ia un imprumut, al doilea ca marime din istoria Romaniei Vicepresedintele PNL, Florin Citu, a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 a prezentat, marți, raportul final. Parlamentarii au ajuns la concluzia ca “amploarea acțiunilor unor instituții ale statului a fost de natura a schimba rezultatul votului”.…

- Surse politice afirma ca noul guvern condus de Viorica Dancila va fi format luni, cand vor avea loc și audierile viitorilor miniștri, votul in PArlament dar și investirea. Valeriu Motoc Stirea Cand va fi format și votat noul Guvern a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Vedeta ProTV, Tudor Chirila lanseaza un atac fara precedent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Chirila s-a enervat dupa nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier si a sunat mobilizarea la protestul din aceasta seara, din Piata Universitatii.Citeste si: Presa occidentala anunta…

- Radu Tudor a vorbit despre primele declarații ale lui Liviu Dragnea, dupa consultarile de la Cotroceni. „Avem motiv sa credem ca situația nu va fi atât de simpla și de ușoara. Daca Liviu Dragnea nu are motive sa presupuna o eventuala adversitate a lui Klaus Iohannis, îi aduc…

- Recentele tulburari de pe scena politica au facut ca reactiile politicienilor buzoieni sa continue sa vina in spatiul public. Daca social-democratii inca sunt bulversati de rezultatele din CeX si nu si-au revenit din lovitura, Opozitia comenteaza pertinent si realist acest scor.

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a isa scrie, dar…nformat luni seara Guvernul intr-un comunicat. „Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare…

- Presedintele Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici, intervine si el in conflictul din PSD si ii ataca pe Mihai Tudose si pe ministrii Transporturilor, Fondurilor Europene si Turismului, care si-au declarat sustinerea pentru premier.

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa ultima apariție tv a premierului, susținand intr-o postare pe Facebook ca Mihai Tudose este „exact ca Liviu, Darius and Co” și ca „romanii s-au saturat de circul ieftin” pe care il fac aceștia, „doi clovni”. Mai mult, Florin Cițu ii adreseaza premierului…

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, la solicitarea ministrului de Interne, da startul insubordonarii funcționarilor, care nu vor mai lua in seama deciziile miniștrilor, daca simt ca au protecție politica…

- Președintele Donald Trump a fost criticat din nou în mediul online, dupa intonarea imnului național, în deschiderea unui meci de fotbal american. Trump a fost prezent, luni seara, la un meci de fotbal american, acolo unde a încercat fara succes sa intoneze imnul național.…