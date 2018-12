Stiri pe aceeasi tema

- PNL si USR au sesizat marti Curtea Constitutionala in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor, au anuntat deputatii Ioan Cupsa si Stelian Ion. "PNL, impreuna cu USR, astazi, am sesizat CCR pentru…

- PNL și USR au sesizat, marți, CCR in legatura cu necostituționalitatea legii privind aprobarea Ordonanței de urgența nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Opoziția a cerut instituției sa sesizeze și Curtea de Justiție a…

- Senatul va vota, luni, in calitate de for decizional, OUG nr. 90/2018 privind Secția pentru investigarea infracțiunilor in justiție, dupa ce proiectul de lege a fost aprobat de Comisia pentru legile justiției, in forma adoptata de Camera Deputaților, conform Mediafax.Pe ordinea de zi a plenului…

- Parchetul General anunta ca la sectia privind investigarea magistratilor au fost inregistrate peste 800 de dosare, vizand peste 1200 de magistrati."Avand in vedere dispozițiile art. 881 coroborate cu art. III din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile…

- Plenul CSM a aprobat masurile pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor in justiție. Votul in CSM a fost 10 pentru, 6 contra, 1 vot nul. Decizia deschide astfel calea pentru...

- Președintele CSM, Simona Marcu, susține, referitor la operaționalizarea Secției pentru investigarea infractiunilor din justitie, ca iși exprima convingerea ca va asigura protecție magistraților in ceea ce privește posibilele presiuni asupra lor. Recrutarea magistratilor exclude orice ingerinta exterioara,…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele: ​Astfel cum prevad dispozitiile art.881, coroborate cu dispozitiile art. III din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, azi, 23 octombrie…

- Comisia constituita la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a anuntat la finalul saptamanii trecute rezultatele obtinute de candidatii pentru functiile de conducere si de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Printre procurorii care vor face parte din…