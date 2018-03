Stiri pe aceeasi tema

- Membrii opozitiei au folosit gaze lacrimogene in cadrul Adunarii din Kosovo, care are loc astazi, pentru a impiedica deputatii sa ratifice un acord de demarcare a granitei din 2015 cu Muntenegru, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Secretarul de stat pentru relatii bilaterale si afaceri strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, la 28 februarie 2018, la sesiunea de nivel inalt a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, desfasurata la Geneva. In cadrul alocutiunii din cadrul Consiliului pentru Drepturile…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a pledat luni, la Londra, pentru aderarea tarilor din Balcani la UE, pe care le-a calificat drept 'elevi excelenti', transmite AFP. ''Noi toti am incercat sa demonstram ca putem…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. În timpul etapei din Albania a turneului său prin statele care aspiră la statutul de membru…

- Jucatorii echipei de hochei pe gheata a Rusiei au intonat imnul lor national la ceremonia de decernare a medaliilor, la JO de la Pyeongchang, desi acest lucru le era interzis, conform codului de conduita stabilit de CIO pentru sportivii rusi, relateaza Reuters, conform news.ro.Potrivit sursei…

- Potrivit sursei citate, barbatul ar fi locuit in orasul Podgorica. "Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite”, a spus ministrul de interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video. Intr-o…

- O persoana necunoscuta a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenada de mana, catre cladirea ambasadei SUA in Muntenegru, dupa care atacatorul s-a aruncat in aer, anunta Reuters.Guvernul de la Podgorica a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca la o jumatate de ora dupa miezul noptii,…

- Duminica a debutat Adunarea generala a Asociației Comunelor din Romania (ACoR), iar intalnirea de anul acesta a deschis practic seria de festivitați ce vor marca centenarul Marii Unirii. In prima zi a intalnirii, primarii au discutat probleme interne ale asociației, iar pe parcursul zilei de ieri au…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un "conflict inghetat" vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Sase tari grupate in Balcanii de Vest, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia si Hertegovina. Albania si Kosovo, au primit unda verde pentru inceperea procesului de aderarea la UE, ca urmare a unei declaratii oficiale facute pe 6 februarie 2018 de Comisia Europeana la Strasburg. Pentru Serbia si Muntenegru,…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a adoptat, saptamana aceasta, o noua Strategie de Extindere, oferindu-și sprijinul pentru Balcanii de Vest - Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru și Serbia - insistand, insa, ca aceste state trebuie sa faca mai rapid reforme și sa adopte valorile UE, daca doresc integrarea…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Un militar turc a murit si alti cinci au fost raniti in urma unui atac cu rachete lansat de catre rebeli asupra fortelor turce care instalau un post militar in provincia siriana Idlib, a anuntat, marti, Armata Turciei, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- O duzina de tari UE doresc sa aduca cele sase state din Balcanii Occidentali la reuniunile politice ale UE inainte de aderarea lor la bloc, conform unui proiect politic consultat de Reuters, in incercarea de a imbunatati imaginea blocului in regiune. Dupa ani de neglijare a tarilor din Balcanii Occidentali…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters.

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii occidentali ca inventeaza tto felul de pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen, transmit agentiile BTA si Novinite. 'Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in…

- Opozitia din Siria a anuntat, sambata, ca nu va participa la Congresul Dialogului National Sirian, care se va desfasura in statiunea Soci, pe litoralul rus al Marii Negre, in perioada 29-30 ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Serbia si Muntenegru sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, posibil in 2025, a declarat intr-un interviu pentru Reuters comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn. Uniunea Europeana lanseaza un efort diplomatic de a accelera pasii pentru aderarea…

- Regimul din Kosovo va suferi consecinte dure daca renunta la instanta pentru crimele de razboi, a avertizat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite in Kosovo, Greg Delawie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Mii de protestatari greci au demonstrat, vineri, in centrul Atenei impotriva masurilor de austeritate impuse de catre guvern si impotriva restrictiilor privind dreptul la greva, iar politistii au folosit gaze lacrimogene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Materialele auxiliare selectate de fiecare profesor vor fi centralizate de catre dirigintele de la fiecare clasa. Acesta le va prezenta adunarii generale a parintilor, care isi va exprima parerea despre ele. "In functie de nevoile specifice fiecarui ciclu de invatamant, cadrele didactice prin catedre/comisii…

- Al optulea si ultimul sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane in 2019, a anuntat producatorul seriei de succes, postul HBO, care nu a precizat, insa, si luna in care este programata premiera, transmite Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Muntenegru, la ora locala 10.46 12.46 Ora Romaniei . Seismul s a produs la coordonatele 42.67 N, 19.92 E, la o adancime de 10 km.Distantele fata de cele mai apropiate orase sunt: 60 km NE de Podgorica, Muntenegru si 30 km Vest…

- Sebastian Ghița, fost deputat al Romaniei, fugar in dosare de mare corupție, s-ar ocupa de afaceri in Serbia, acolo unde a fost depistat de organele judiciare și unde se judeca cererea de extradare, afirma surse apropiate deputatului. Potrivit acestora Sebastian Ghița ar fi avut in urma cu aproximativ…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.