Ce cauta oamenii pe eMag: squishy,senvici meicar sau haloin

Numarul cautarilor pe platforma online a eMag a crescut cu 67% in acest an fata de anul 2017, pana la 390 de milioane, in topul celor mai cautate produse fiind "ceas", "squishy" si "casti", potrivit informatiilor publicate, vineri, de retailer. Conform statisticii companiei, in clasamentul… [citeste mai departe]