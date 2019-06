Stiri pe aceeasi tema

- Ekrem Imamoglu, candidat din partea Partidului Republican al Poporului (CHP, de opozitie) a obtinut 53,6% din voturi la alegerile municipale desfasurate duminica la Istanbul, iar fostul premier Binali Yildirim, sustinut de presedintele Recep Tayyip Erdogan, 45,4%, informeaza Reuters, care preia cifrele…

- Rezultatele preliminare au fost publicate dupa numararea a 94,5% din voturi. La scurt timp dupa anunt, Yildirim si-a recunoscut infrangerea, transmite DPA. Alegerile pentru primaria metropolei turce s-au repetat dupa ce formatiunea de guvernamant, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a contestat…

- Cei doi, considerati figuri marcante ale AKP (Partidul Justitiei si Dezvoltarii), la putere in Turcia din 2002, au formulat critici intr-un mesaj postat marti seara pe Twitter. Gul, care a fost presedinte in perioada 2007-2014, a comparat anularea, luni, de la Consiliul suprem electoral (YSK) a victoriei…

- Dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile pentru primariile marilor orase turce Ankara si Istanbul, cotidianul german Frankfurter Rundschau a comentat ca rezultatele alegerilor municipale au aratat ca presedintele turc poate fi invins, informeaza…

- Partidul AKP al președintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile municipale in Ankara, dupa ce s-a aflat la putere timp de 16 ani in capitala Turciei. Cu toate acestea, liderul turc a proclamat victoria formațiunii sale in scrutinul desfașurat duminica. Comisia electorala din Turcia a anunțat…

- Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat…

- Atat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Erdogan cat si principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), au declarat luni ca au castigat cu un scor strans alegerile municipale din Istanbul care au avut loc duminica, informeaza Reuters. Intr-o declaratie…