Stiri pe aceeasi tema

- Cainele a fost singura protecție a unui localnic din Buzau in fața unor mistreți care au navalit in via din spatele casei. Omul s-a apropiat la cațiva metri de scroafa și puii ei pentru a filma salbaticiunile cu telefonul mobil. Vanatorii spun ca acesta s-a expus unui risc major, deoarece femela putea…

- La cateva zile dupa ce s-a destainuit intr-un interviu publicat de New York Times, in care a dezvaluit ca a fost atacata de producatorul Harvey Weinstein și a povestit prin ce a trecut la filmarile pentru „Kill Bill”, actrița Uma Thurman a postat pe pagina sa de Instagram inregistrarea video a accidentului…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful monopolului de stat de gaze pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului. Lista, elaborata ca parte a unui pachet de sanctiuni…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…

- Paul Stanescu, propus vicepremier si ministru pentru Dezvoltare Regionala si Administratie Publica, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Paul Stanescu a primit 35 de voturi "pentru" si 8 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- Bruno Mars si muzica R&B s-au impus in fata reprezentantilor muzicii rap, Kendrick Lamar si Jay-Z, reusind sa castige premiile la principalele categorii ale celei de-a 60-a editii Grammy. Lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2017: GENERAL: – Albumul anului: ’24K Magic’ – Bruno Mars –…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnii este, din nou, in atenția autoritaților. In aceasta dimineața, poliția moscovita a intrat cu forța in biroul lui Navalnii, pe motiv ca acolo ar exista o bomba.

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Curtea Suprema din Rusia a respins plingerea opozantului rus Aleksei Navalnii, care a cerut sa i se permita sa candideze la alegerile prezidențiale din luna martie. Autoritațile electorale ruse au spus luna trecuta ca Navalnii nu poate candida din cauza unei condamnari penale pentru crime economice,…

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…

- Viorel Stefan a anuntat vineri ca va reveni in Guvern, functia pe care urmeaza sa o ocupe fiind de vicepremier fara portofoliu. "Revin in Guvern. (...) Pozitia este de vicepremier fara portofoliu, dar, in acceptiunea mea, cred ca tot ce inseamna integrarea chestiunilor cu caracter economic-financiar…

- Trezoreria Statelor Unite va finaliza, pana pe 29 ianuarie, o asa-numita „lista neagra" a oligarhilor apropiati Kremlinului si care au afaceri pe teritoriul american. Documentul e intocmit pe baza unei legi promulgate, fara prea mare tragere de inima, de presedintele Donald Trump in august anul trecut…

- ANCPI grabește inregistrarea gratuita in 2018 a imobilelor, in evidențele de cadastru și carte funciara Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile, dintre care 192.606 in anul…

- Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, dupa ce a fost audiat la DNA, ca procurorii i-au adus la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul "Microsoft 3". "Am aflat cat de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunostinta (procurorii - n.r.) inca o acuzatie, de…

- Omul de afaceri Dinu Pescariu s-a prezentat astazi la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința ca este acuzat de spalare de bani in dosarul „Microsoft3”.„Am aflat cat de corupt sunt. (...) N-are cum sa ma ingroape (c.n. dosarul Microsoft). Adevarul este de partea mea. Putea sa ma ingroape…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile, dintre care 192.606 in anul 2016 si 386.298 in anul 2017, informeaza vineri ANCPI. "In 2018, ANCPI va grabi inregistrarea…

- A fost ministru al Agriculturii in Guvernul Ponta, apoi vicepremier si ministru al Mediului, in Cabinetul Grindeanu. Cofondator al ALDE, Daniel Constantin are aproape un an de cand s-a retras din reflectoarele politicii. A luat decizia dupa mega-scandalul din primavara anului trecut, cand s-a certat…

- In ședința de executare a lui Mihai Tudose, pesediștii și-au varsat naduful și asupra persoanelor pe care le banuiau ca aveau influența asupra premierului, facandu-l sa nu se mai ințeleaga cu restul membrilor de partid.

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit.

- Comisia Electorala Centrala a respins cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului legislativ privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral și, astfel, s-a trecut la sistemul mixt de vot, scrie Radio Chisinau.

- Mai mulți oligarhi ruși ar urma sa fie trecuți pe lista sancțiunilor SUA, din cauza relațiilor de prietenie cu Vladimir Putin, a implicarii in alegerile prezindențiale din anul 2016 sau din cauza sprijinirii unor interese ruse, scrie Bloomberg . Trezoreria SUA trebuie sa finalizeze lista pana pe 29…

- Parlamentul European a lansat un nou portal multimedia, o platforma unica de materiale audio-video. Portalul multimedia va inlocui pagina de internet cu resurse AV. Noua platforma, disponibila la adresa https://multimedia.europarl.europa.eu , va cuprinde știri in format video, inregistrari audio, reluari…

- În Ucraina a fost postata înregistrare video a testelor motorului pentru noul complex de rachete balistice „Grom-2”. Înregistrarea a fost postata pe canalul portalului Național Industrial scrie paginaderusia.ro În videoclip este prezentat si…

- Leonid Kalasnikov, presedintele Comisiei pentru Comunitatea Statelor Independente din Parlamentul rus, a declarat, marti, ca suspendarea partiala a presedintelui moldovean Igor Dodon poate provoca tensiuni în Republica Moldova, scrie DESCHIDE.MD cu referire la site-ul agentiei Tass. „Dodon…

- Curtea Constitutionala (CC) a Republicii Moldova a decis marti suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma unei sesizari depuse de catre Partidul Democrat. Este a doua oara cand lui Dodon i se suspenda aceste atributii, in ultimele patru luni. Curtea…

- Navalnii, care a fost impiedicat de autoritați sa candideze la alegerile prezidențiale din martie impotriva lui Puțin, le cere rușilor sa susțina prin proteste boicotarea prezidențialelor. Comisia electorala centrala din Rusia a decis marți, prin vot, ca lui Alexei Navalny sa i se interzica…

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, marti, ca nu va semna decretele de numire a ministrilor propusi de catre Partidul Democrat, aspect ce poate atrage o noua suspendare temporara a acestei prerogative prezidentiale, relateaza Unimedia.

- Președintele Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leanca, a fost propus ieri de coaliția de guvernare la funcția de vicepremier pentru Integrare Europeana. Preluarea unui portofoliu strategic național înseamna o mare responsabilitate, a notat vicepreședintele Parlamentului. …

- Intr-un clip video aparut pe rețelele de socializare și distribuit de social-democrați explica necesitatea schimbarilor aduse Codului de procedura penala folosind crima de la metrou. Inregistrarea ii face “incompetenți” pe polițiști și sugereaza ca aceștia nu cauta adevarații infractori ci doar incearca…

- Unul dintre candidatii propusi de presedintele american, Donald Trump, pentru postul de judecator federal si-a retras nominalizarea dupa ce s-a facut de ras la audieri. Inregistrarea a fost difuzata de unul dintre membrii comisiei de examinare.

- Rusia a intrat oficial in campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, scrutin ce se va desfațura pe 18 martie. Marele favorit este președintele Vladimir Putin, care candideaza pentru cel de-al patrulea mandat, relateaza AFP și agenția rusa ITAR-TASS. Rusia incepe astazi trei luni de campanie…

- Inregistrarea in care Magdalena Serban o impinge pe tanara de 25 de ani Alina Ciucu in fata metroului au aparut la tv. Imaginile sunt absolut socante. Se vede clar cum femei de 36 de ani o impinge cu putere pe fata, pe sinele de tren.

- La aproape sapte luni de cand a nascut-o pe fetita ei, Simona Gherghe si-a facut curaj si a plecat intr-o vacanta romantica la mii de kilometri de tara. Si, din cate a lasat sa se vada in imagini, vedeta pare ca a lasat-o acasa pe Ana, mica printesa pe care i-a daruit-o sotului ei, Razvan Sandulescu.…

- Moment de reculegere in Parlament, la moartea Regelui Mihai; Aleșii au urmarit inregistrarea discursului Regelui de la tribuna Legislativului, susținut in fața celor doua Camere ale Parlamentului, in anul 2011. Ședința plenului de miercuri este condusa de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …

- Imagini incredibile surprinse la Leordina. Un barbat recalcitrant, incatusat de politistii din localitate, ii ameninta cu moartea pe oamenii legii si le adreseaza acestora numeroase injurii, proliferand un limbaj plin de obscenitati. Filmarea a fost realizata intr-un cabinet medical, cel mai probabil,…

- Buget 2018: Mai mulți bani pentru servicii Buget 2018: Serviciile speciale vor avea in total 2,9 miliarde de lei, sume majorate fata de 2017. Serviciul Român de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea în 2018 un…

- Producatorul german negociaza preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare. GAZ face parte din grupul Basic Element, care gestioneaza activele miliardarului rus Oleg Deripaska, si are deja un parteneriat cu Volkswagen.

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- O publicatie online foarte populara in Statele Unite a facut, in martie 2013, un „exercitiu de imaginatie” care a antrenat in joc extrem de multi cititori. Wired a prezentat un filmulet in care accentul era pus pe o garda de corp a presedintelui Barack Obama „cu o infatisare de extraterestru”. Inregistrarea…

- Romania TV a prezent in exclusivitate în aceasta seara, in cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu, o inregistrare bomba in care procurorul Mircea Negulescu - sustinut de Laura Kovesi la CSM - poarta un dialog cu un barbat a carui voce apare ca fiind modificata, in care "Portocala" este infuriat…

- Europarlamentarul Catalin Ivan cere din nou demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, pe numele caruia DNA a deschis luni un nou dosar, apreciind ca "orice alta varianta va avea costuri uriase pentru Romania si pentru PSD".

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa "saboteze" reformele.