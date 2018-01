Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a patruns cu forta, duminica, in birourile din Moscova ale lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, si a retinut mai multi membri ai echipei acestuia, relateaza AFP.

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Republica Ceha va decide, luna aceasta, daca il menține in funcție sau il inlocuiește pe președintele țarii, Milos Zeman, unul dintre cei mai vocali susținatori din Europa ai liderului de la Moscova, Vladimir Putin

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova. Oficialii au „abordat toate aspectele legate de relatiile bilaterale”.

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura principalului opozant al regimului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, la președinția Rusiei. În urma deciziei, acesta a facut un apel la boicotarea scrutinului. Comisia a votat respingerea dosarului sau de candidatura…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va efectua o vizita de doua zile la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin. Dodon va participa la o intalnire neformala a liderilor statelor CSI."Sunt planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei si al Intregii…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Președintele sarb Alexander Vucic l-a asigurat pe omologul rus Vladimir Putin ca Serbia nu va impune sancțiuni impotriva Rusiei din cauza anexarii ilegale a Crimeei. Declarația a fost facuta dupa discuțiile de la Moscova purtate de cei doi, scrie Balkaninsight. Vucic a reiterat astfel poziția Serbiei…

- Rusia a intrat oficial in campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, scrutin ce se va desfațura pe 18 martie. Marele favorit este președintele Vladimir Putin, care candideaza pentru cel de-al patrulea mandat, relateaza AFP și agenția rusa ITAR-TASS. Rusia incepe astazi trei luni de campanie…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Katerina Tikhonova are 31 de ani este sportiva de aerobic si om de stiinta, dar și fiica presedintelui Rusiei. Manfred Mohab a confirmat, în cadrul unui interviu la un eveniment de dans sportiv, ca Tikhonova este fiica cea mica a lui Putin. Când a fost întrebat daca…

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Miliardarul si senatorul rus Suleiman Kerimov, a carui retinere, luni seara, cand cobora din avion la Nisa, a provocat furia Kremlinului, a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani si evaziune fiscala, scrie AFP.

- Președintele ceh Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene impotriva Rusiei in urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza AFP. 'Nu m-am…

- Misiunea militara a Rusiei in Siria va lua sfarșit foarte curand. Declarația ii aparține liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a avut o intrevedere la Moscova cu președintele sirian, Bashar al Assad.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. "Vladimir Putin a…

- In timp ce Rusia si-a anuntat recent dorinta de a transforma primul „luptator” stealth intr-un avion de generatia a sasea, Su-57 este inca in curs de testare si nu a fost inca produs in masa. Totusi, Moscova propune modelul Su-57 ca un „luptator” mai capabil decat F-22 Raptor, in ciuda faptului…

- Proiect privind incadrarea institutiilor media din alte tari ca "agenti straini", aprobata in Rusia. Proiectul de lege a fost aprobat la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical". Prezent la summit-ul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), in orasul vietnamez Da Nang, unde s-a intalnit…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…

- O investigatie realizata de agentia Associated Press a examinat 36.210 de mesaje transmise prin Twitter in intervalul 31 august 2015 - 10 noiembrie 2016. Mesajele au fost postate prin 382 de conturi de Twitter inregistrate in Rusia.Conform analizei, presupusi agenti rusi au blocat anumite…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Sute de oameni au fost arestati la Moscova pentru ca au participat la o manifestație neautorizata impotriva președintelui Putin. Protestatarii voiau de fapt sa marcheze aniversarea centenarului "Marii Revoluții din Octombrie" cu o alta revolutie.

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, informeaza AFP. Acest "Marș rus", care reunește în fiecare an de 4 noiembrie…

- Posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau american Donald Trump cu prilejul summitului APEC in Vietnam in cursul acestei luni este in prezent discutata, a declarat Kremlinul vineri, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, la Teheran, cu liderii Republicii islamice, cu care a discutat despre Siria, acordul nuclear iranian si consolidarea cooperarii economice intre Rusia si Iran, doua tari ostracizate de Washington, relateaza AFP. ”Rusia este o tara prietena (...) si partenerul…

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…