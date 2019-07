Opozantului i se reproseaza ca a indemnat la manifestatii, in urma excluderii unui numar important de candidati ai opozitiei in alegeri la Moscova.



Intr-o postare pe contul sau de Instagram, activistul ancticoruptie afirma ca a fost retinut in fata locuintei, in timp ce iesea sa faca jogging, si ca a fost condus la un comisariat. ”Oamenii au dreptate cand spun ca sportul nu e intotdeauna bun pentru sanatate”, a ironizat Navalnii, potrivit news.ro.



Oopozantul a si-a mentinut marti un indemn la manifestatii sambata impotriva excluderii unor candidati ai opozitiei din alegeri…