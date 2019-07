Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a fost demarata de Garda de Mediu Olt dupa aparitia unei filmari în care se poate observa cum o substanta necunoscuta este deversata în râul Olt, în zona barajului de la Mosteni, scrie realitateadeolt.net.

- Pentru ca acuza stari de rau specifice consumului excesiv de alcool, aceasta a fost adusa la in cursul zilei de marti la Institutul de Psihiatrie „Socola" Iasi. Cand starea sa a inceput sa se agraveze si a intrat ulterior in coma, medicii psihiatri au trimis-o la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a…

- ■ un pietrean care voia sa puna gazon in curte, a dat de o substanta necunoscuta, probabil mercur ■ a reclamat incidentul, dar nimeni nu si-a asumat competenta ■ a fost luat in seama abia cind a sunat la 112 ■ Autoritatile nemtene au intrat in alerta miercuri, 5 iunie, dupa ce o substanta necunoscuta…

- ■ patru copii cu virste intre 13 si 14 ani au fost luati de ambulanta cu diagnosticul ingestie voluntara cu substanta necunoscuta Patru copii cu virste de 13 si 14 ani, avind diagnosticul ingestie voluntara cu substanta necunoscuta, au fost preluati de Ambulanta, in noaptea de 30 spre 31 mai, in jurul…

- Trei fetițe din Bistrița au fost spalate pe cap cu o soluție chimica și au ajuns la spital, dupa ce li s-a facut rau. Medicii le-au acordat primul ajutor la fața locului iar apoi copilele au fost ingrijite la spitalul de pediatrie din Cluj-Napoca. Autoritațile nu au precizat despre ce substanța chimica…

- Trei surori din localitatea Cosbuc, judetul Bistrita-Nasaud, au ajuns la Spitalul de Pediatrie din Cluj Napoca, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce au fost spalate pe cap cu o substanta chimica folosita la imbaierea oilor. Mama fetitelor este ...

- Trei surori din localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Nasaud, au ajuns la Spitalul de Pediatrie din Cluj Napoca, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce au fost spalate pe cap de mama lor cu o substanța chimica folosita la imbaierea oilor. Mama fetițelor este cercetata penal pentru vatamare corporala.Citește…

- Conducerea Primariei municipiului Ramnicu Valcea informeaza ca in perioada 13-19 mai 2019 urmeaza sa se execute tratamente aviochimice si la sol de dezinsectie si larvicidare, precum si tratamente de deparazitare pe teritoriul municipiului. Tratamentele aviochimice se vor executa atat seara, in intervalul…