- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va organiza, in luna iunie, o misiune economica in San Francisco in domeniul IT, in marja Summit-ului pentru Investitii SelectUSA, a anuntat secretarul de stat Paula Pirvanescu, in cadrul unui eveniment organizat marti la Camera…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza o noua editie a expozitiei naționale amintite. Timp de patru zile, la Centrul Regional de Afaceri veti putea comanda mai multe piese de mobilier, direct din standuri, dar veți gasi si diferite oferte lansate de specialistii in amenajari…

- In calitate de partener coordonator al Proiectului SIA VEST - Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ... The post Asistența si finantare pentru inființarea de firme appeared first on Renasterea banateana .

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua seria acțiunilor de informare a firmelor cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 continua cu un seminar. Astfel, organizeaza in data de 2 aprilie, incepand cu ora 10, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri…

- Aproape 300 de firme au confirmat deja participarea la seminarul care va fi organizat miercuri la Centrul Regional de Afaceri, de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Regionala a Finanțelor Publice Timișoara. De la ora 11 se vor discuta și se va raspunde la intrebarile…

- A doua tema importanta abordata la intalnirea oamenilor de afaceri cu ministrul muncii Marius Budai și intermediata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) a fost despre ordonanța care reglementeaza salariile din domeniul construcțiilor.

- Dupa multi ani de pauza, Timisoara va avea din nou un salon auto. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) va ... The post Timisoara va gazdui un salon auto appeared first on Renasterea banateana .