- Comisia Europeana a luat joi, 1 martie, decizia de a aloca un buget de 12 milioane de euro pentru Post-ul Calatorii gratuite la varsta majoratului in Europa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astfel, cei care sarbatoresc Paștele catolic vor avea liber in data de 30 martie, iar cei care sarbatoresc Paștele ortodox vor fi liberi in 6 aprilie. O data cu aceasta noua zi libera stabilita prin lege, Sarbatoarea Pascala devin prilej de mini-vacanța, in condițiile in care și a doua…

- Comisia Europeana face primii pasi spre implementarea programului prin care intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. CE intentioneaza sa aloce 12 milioane de euro…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis Agepres. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul…

- Un tren Inter Regio Bucuresti-Constanta a ramas blocat in apropiere de Ciulnița. Zeci de calatori au asteptat o ora si jumatate, dupa ce locomotiva s-a stricat. O alta locomotiva a fost trimisa de la București pentru a o schimba pe cea defecta. Dupa ce s-a pus in mișcare, garnitura s-a oprit din nou,…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputatul Daciana Sarbu, intr-un comunicat de presa. „Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- La nivelul instituțiilor europene a inceput discuția despre viitorul buget al Uniunii. Acum este important sa ne amintim care sunt obiectivele și principiile care stau la baza construcției europene, afirma eurodeputatul Razvan Popa. „Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni…

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- In timp ce alegerile din Italia arata, din nou, ca partidele eurosceptice sunt pe cai mari in vestul continentului, sondajele demonstreaza ca cetațenii Romaniei cred cu tarie in viitorul Uniunii Europene. Doi din trei romani (66%) sunt optimiști cu privire la viitorul UE, o statistica mult peste media…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Municipiul Vaslui este, probabil, un caz unic in lume, dupa ce, pe un spor natural constant negativ in ultimul sfert de secol, a ajuns sa-și dubleze populația in ultimii șapte ani. Explicația este data de numarul mare de cetațeni nascuți in Republica Moldova care, pentru a putea munci in spațiul Uniunii…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Consiliul Judetean Valcea a reintregit joi, 8 februarie a.c., bugetul județului Valcea cu suma de 18.458.228,93 lei rambursata de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, suma ce reprezinta contributia Uniunii Europene si a bugetului de stat, la proiectul „Fazarea…

- Martin Schulz va deveni ministrul de Externe și demisioneaza de la șefia SPD dupa ce formațiunea politica pe care o conduce și conservatorii Angelei Merkle au ajuns la un acord și au fosrmat o coaliție care va conduce Germania pentru urmatorii patru ani. Martin Schulz, liderul social-democraților germani…

- Anul trecut, ratele de crestere pentru zona euro si pentru UE au depasit estimarile, continuandu-se tranzitia de la redresarea economica la expansiune. CE estimeaza ca economiile din zona euro si din UE au inregistrat un avans de 2,4% in 2017, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul deceniu.…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In…

- Tinerii din Europa se pot inscrie pentru o calatorie cu minibus-ul catre diferite destinatii, pentru a vizita locuri si peisaje interesante si obiective reabilitate cu fonduri europene, precum si pentru a-i cunoaste mai bine pe cei ce traiesc zi de zi acolo. Romania este una dintre principalele destinatii…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles.…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Fostul ministru de Externe Mircea Geoana atrage atenția ca Romania are o imagine ”catastrofala” pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat in ultimul an. Diplomatul subliniaza ca țara noastra trebuie sa investeasca in propria reputația, in caz contrar ramane blocata la ”periferia”…

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii "si-au…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Viorica Dancila spune ca Irakul și Pakistanul sunt in UE. Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu acordat in primavara anului 2017, ca Iranul și Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru funcția de prim-ministru , dupa demisia…

- Catalina Ponor, retrasa din activitate la finalul anului trecut, a fost votata cea mai buna gimnasta din Europa în anul 2017, într-o ancheta realizata de Uniunea Europeana de Gimnastica (UEG).

- Este nevoie de supercalculatoare pentru a procesa cantitati din ce in ce mai mari de date. In acelasi timp, acestea aduc beneficii pentru societate in multe domenii, de la asistenta medicala si energie din surse regenerabile la siguranta auto si securitate cibernetica. Initiativa Comisiei este esentiala…

- Reprezentanții Centrului “Europe Direct” Vaslui vor desfașura, in acest an, mai multe activitați cu scopul de a face cunoscute instituțiile Uniunii Europene. Dezbaterea “Parlamentul European al tinerilor” va avea loc in unitați de invațamant din Vaslui, Huși, Barlad și Negrești. 2018 a fost a fost desemnat,…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…

- UPDATE: Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP. În decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este…

- Cu prilejul sarbatorilor de iarna, I.S. „Calea Ferata din Moldova" majoreaza numarul curselor cu destinația Odesa. Incepand cu 22 decembrie curent și pana la 19 ianuarie 2018, trenul de pe cursa Chișinau – Odesa va circula de trei ori per saptamana, in zilele de vineri, sambata și duminica. Acesta…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania anunta festivitatea de premiere a proiectelor finaliste din cadrul Concursului Lider European. Caștigatorii vor fi premiați de catre comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Festivitatea de premiere va avea loc marți, 19/12/2017, incepand…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declarație comuna privind prioritațile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalți semnatari au fost președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Juri Ratas, deținatorul președinției prin rotație a Consiliului…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut colegilor sai din Parlamentul European sa il sprijine in implementarea propunerii sale de introducere la nivel european, pentru elevii din anii terminali, a unei materii despre Uniunea Europeana, scrie newsteam.ro. „In actualul context,…