- Statele Unite ale Americii au trimis, luni, doua nave militare prin Stramtoarea Taiwan, o manevra care probabil va amplifica tensiunile in relatia cu Administratia din China."Navele USS Curtis Wilbur (DDG 54) si USS Antietam (CG 54) au efectuat o misiune de tranzit de rutina prin Stramtoarea…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a declarat vineri ca dorește o abordare mai dura a Administrației Trump in ceea ce privește relațiile cu China, menționand ca „acțiunile Chinei trebuie ajustate”, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Conform declarațiilor…

- China a confirmat un nou focar de pesta porcina africana in provincia Liaoning, din nord-estul Chinei, a indicat luni Ministerul Agriculturii, citat de Xinhua. Dintr-un numar de 3.358 de porci crescuti in mai multe sate din municipalitatea Yingkou, 334 s-au imbolnavit si 93 au murit, potrivit…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Administratia de la Beijing a respins, miercuri, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind tentativa Chinei de a influenta scrutinul partial american, informeaza mediafax. "Nu ne-am implicat si nu ne implicam in afacerile interne ale niciunei tari. Refuzam sa acceptam aceste acuzatii…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Decizia vine ca reacţie la tarifele introduse de preşedintele american Donald Trump pentru produse chinezeşti…

- Ministrul Comerțului din China, Zhong Shan, a declarat ca protecționsmul de care dau dovada Statele Unite va avea impact atat asupra Chinei, cat și asupra Statelor Unite și va dauna economiei globale, in contextul noilor sancțiuni impuse de Administrația de la Washington, relateaza