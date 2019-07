Stiri pe aceeasi tema

- 'Performanta tricolorilor U21 (la Campionatul European de fotbal rezervat acestei categorii de varsta - n. r.) ne obliga ca natiune sa realizam o strategie in sport, pe care sa o implementam de indata!', se afirma in scrisoarea deschisa remisa AGERPRES. Presedintele ISR mentioneaza ca tehnicieni…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii si-a exprimat frustrarea privind modul in care gestioneaza alesii fondurile publice, majorand pensiile si creand o noua categorie de pensii speciale. „Cum observa Ionut Stanimir, in partea noastra de Europa, s-a intors cu putere bumerangul populismului…

- Patru romani au fost prinși și acuzați de furtul unor carți care valorau peste 2 milioane de lire. Jaful ca-n filme a avut loc in 2017 iar anchetatorii din trei țari au fost pe urma lor timp de doi ani. Autorii furtului de carți rare dintr-un depozit au fost gasiți, insa nu și carțile valoroase despre…

- Doua feriboturi hibrid RoRo pentru Seaspan Ferries urmeaza sa fie construite la Santierul Naval Damen Mangalia, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, in care se precizeaza ca fiecare dintre cele doua nave inovatoare are o lungime de 149 de metri, si a fost proiectata astfel incat sa…

- Una din temele mult discutate in ultimii ani este cum poate Romania sa ii determine pe tineri sa ramana in țara dupa terminarea studiilor! Acest lucru se poate face printr-o singura modalitate: creșterea nivelului de trai. In unele domenii, cum ar fi IT-ul, ALDE a reușit acest lucru. Deasemenea, creșterea…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat, joi, la finalul Summitului de la Sibiu, ca statul de drept reprezinta e"chintesenta Europei ca entitate politica". "Am o observatie, azi, fireste a fost evident ca pentru noi toti statul de drept e chintesenta activitatii noastre politice si…

- Mii de medici din toata țara cer ca garzile sa fie considerate vechime in munca dar și scaderea, cu cinci ani, a varstei de pensionare. Doua proiecte de lege, care au pornit de la memoriul acestora, au fost respinse luna trecuta de Senatul Romaniei, in prezent aflandu-se in dezbaterea comisiilor de…

- ”Pacatele tabloidului Libertatea vor fi rascumparate daca Ringier incurajeaza tinerii și presa pe termen lung, așa cum in ultimii ani a inceput in mod clar s-o faca. Daca nu, presa va trai, dar Ringier, nu”, aceasta este una dintre declarațiile pe care jurnalistul Catalin Tolontan le-a facut intr-un…