Stiri pe aceeasi tema

- Cu FCSB apropiata la doar doua puncte dupa victoria la limita cu Astra, 1-0, dar și fara golgheterul Țucudean, nici macar pe banca de rezerve dupa ce ar fi acuzat din nou înțepaturi la inima, CFR Cluj avea din start o misiune dificila în încercarea de a obține cele trei puncte cu…

- Eric de Oliveira și Harlem Gnohere sunt singurii jucatori activi din top 5 marcatori straini din L1, iar amandoi vor sa ajunga numarul 1 in Romania. Meciul din aceasta seara, de la Ovidiu, aduce in fața microbiștilor unul dintre cele mai interesante dueluri din fotbalul romanesc. Eric de Oliveira e…

- Daniel Pancu (41 de ani), fostul fotbalist legendar al Rapidului, in prezent antrenor principal al echipei din L3, trece prin momente delicate! Surse din cadrul echipei vișinii au dezvaluit pentru GSP.ro ca, de la inceputul lunii aprilie acesta, Pancu impreuna cu soția lui, Mihaela, au decis sa puna…

- Razvan Marin, 22 de ani, are șanse mari sa se transfere de la Standard Liege la Ajax Amsterdam, in ceea ce ar putea reprezenta cel mai rasunator transfer al unui roman din ultimii ani. Tehnicianul Claudiu Niculescu, 42 de ani, a vorbit la superlativ despre Marin și spune ca acesta poate confirma și…

- Victor Piturca (62 de ani) este liber de contract de peste doi ani, dar Liga 1 Betano nu-l atrage aproape deloc. Fostul selectioner spune ca nivelul e atat de slab, incat ar putea castiga titlul si daca ar prelua o formatie aflata la mijlocul clasamentului. Chiar daca a recunoscut ca a fost…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul fostei campioane Viitorul, dezvaluie ca este mai sarac din punct de vedere financiar dupa 10 ani de investit in fotbal. In acest an, proiectul lui Hagi implinește 10 ani, perioada in care s-au cucerit 22 de titluri la nivel de copii și juniori, un titlul la seniori,…

- Ovidiu Ioanițoaia critica in ultimul sau articol arbitrajul din Liga 1. El a trecut in revista ultimele gafe facute de „centrali” și trage un semnal de alarma asupra crizei arbitrajului nostru. Ioanițoaia considera unele momente din ultimele etape evidente și nu ințelege cum cei puși sa arbitreze…

- Manuel Scavone (31 de ani) s-a prabușit pe teren in secunda 5 a partidei dintre Lecce și Ascoli, din Serie B. Meciul a fost intrerupt și nu a mai fost reluat. Mijlocașul gazdelor s-a ciocnit de un adversar intr-un duel aerian și a ramas inert pe gazon. Fotbaliștii au simțit imediat pericolul și au cerut…