Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au decedat si una singura a scapat cu viata dupa ce o duba de marfa care transporta calatori a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Ionuț Virlan, un tanar de 21 de ani, este singurul supraviețuitor al accidentului infiorator, produs noaptea trecuta in județul Neamț. Barbatul a rememorat clipele de groaza pe care le-a trait, dupa ce microbuzul in care era impreuna cu alți noua oameni a cazut de pe un pod si a plonjat in raul Bistrita.…

- Singurul care a scapat cu viața din cumplitul accident de la Viișoara, Ionuț Virlan a marturisit ca dormea in momentul cand s-a produs accidentul.Tanarul in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț: ”Nu știu ce s-o intamplat, m-am trezit in apa,…

- Accident teribil pe A1, in apropierea localitatii Traian Vuia. Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet si s-a rasturnat. Conducatorul auto a murit pe loc si a ramas prins in cabina zdrobita. Tirul era incarcat cu 20 de tone de sticle de apa minerala, care s-au imprastiat…

- Noi detalii in cazul exploziei care a avut loc in aceasta saptamana intr-un magazin din capitala. Oamenii legii au stabilit ca obiectul este o grenada de tip sovietic și dateaza din perioada razboiului de pe Nistru. Declarația a fost facuta de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.

- In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 45 de decese cauzate de rujeola, transmite Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste imbolnavirile, acestea se apropie de pragul de 12.000. Decesele au fost inregistrate in judetele Timiș (9), Arad (6), Dolj (7),…

- Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rupea au constatat producerea unui accident rutier, pe DN 13, in localitatea Bunești. Un barbat de 44 ani, din județul Cluj, care a condus un autoturism pe DN 13, dinspre Brașov spre Sighișoara, a accidentat un barbat de 42 ani, din județul…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Partidul condus de Liviu Dragnea pierde tot mai multe procente de la luna la luna, astfel ca, fata de momentul alegerilor parlamentare din 2016, a scazut in preferintele electoratului cu peste 16 procente. O parte din acestea s-au contabilizat in dreptul Partidului Nationa Liberal si Uniunii Salvati…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, sambata, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 93, fiind confirmate inca trei cazuri. Esste vorba de doua femei, in varsta de 52 si 72 de ani, din judetele Vaslui, respectiv Bihor si de un barbat de 56 de ani din Neamt.

- Doua femei, in varsta de 52 si 72 de ani, din judetele Vaslui, respectiv Bihor si de un barbat de 56 de ani din Neamt au murit de gripa, a anuntat INSP. Cei trei sufereau si de alte probleme de sanatate si, in plus, niciunul nu era vaccinat contra virusului gripal. Numarul total de decese,…

- Simpatizanti si protestestari, in fata Salii Palatului, la Congresul PSD Foto: Mugur Mihaița. Aproape 4.000 de delegati din toata tara participa la Congresul extraordinar al PSD de la Sala Palatului din Capitala. Social-democratii urmeaza sa îsi aleaga conducerea, mai putin pe presedintele…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.Intrebat cu ce ganduri vine la Congresul…

- In atentia autoritatilor: Stalpi care stau sa cada… peste oameni in Social / Stalpi de electricitate, telecomunicații și nu numai, din lemn, vechi, putrezi, unii și cu gramezi de fire incalcite pe ei, de nu se mai știe daca stalpul ține firele sau firele țin stalpul, se gasesc in multe zone…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 60, dupa ce medicii au confirmat virus gripal la doua femei care au murit in ultimele zile. Una era din judetul Cluj, cealalta din judetul Neamt, niciunua nefiind nevaccinata antigripal.

- Gerul cumplit din noaptea de duminica spre luni a adus 19 oameni in Centrul pentru persoane fara adapost. 12 dintre ei au venit singuri, iar 7 au fost adusi de echipajele politistilor si de ambulante. Alte 30 de persoane isi gasesc in prezent adapost la Centrul din Uzina 2. In Adapostul de noapte,…

- Conducerea Centrului pentru persoane fara adapost se asteapta ca numarul persoanelor gazduite sa creasca in urmatoarele zile. Gerul din noaptea de duminica spre luni a adus deja 19 persoane in Centrul pentru persoane fara adapost. 12 dintre oamenii strazii au venit singuri, iar 7 au fost…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Suraia, a murit miercuri seara la Spitalul Județean de Urgența Focșani, dupa ce in aceeași zi, in jurul pranzului, a fost adus cu hipotermie severa (24 de grade) și stare comatoasa. Barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva,…

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Ion Manica, primarul comunei Dobrotesti: “Eu lucrez cu oamenii din comuna ‹‹ca de la om la om››” in Social / – Domnule primar, se spune ca oamenii din Dobrotesti sunt destul de duri, chiar rai. Cat este de greu sa fii primar, intr-o asemenea comuna? – Este o impresie falsa, locuitorii…

- Barbatul era din Bradu, avea varsta de 68 de ani si era internat la sectia de cardiologie a Spitalului Judetean. Potrivit unor colegi de salon, acesta obisnuia sa mearga la grupul sanitar de pe holul sectiei ca sa fumeze. Marti dimineata a cazut in gol de la etajul sase al spitalului. In urma…

- Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung a publicat un amplu material despre PSD, in care scrie ca social-democrații sunt corupți, prezentand viața din Teleorman, ”una dintre cele mai sarace zone ale Romaniei”. Faz.net publica un reportaj despre Teleorman, zona din Romania pe care o descriu…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- Inca o veste dramatica, dupa accidentul suferit de cei doi lucratori ai Regiei de termoficare care intervenisera, in ziua precedenta, la o lucrare in sectorul 6, in zona Complexului Leu. Oamenii au fost pur si simplu opariti, dupa ce o teava cu apa calda s-a spart peste ei. Unicul supravietuitor al…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidand o intalnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stanga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta…

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, ar fi murit în urma unei supradoze de Fentanyl, a anunțat o sursa din cadrul poliției londoneze. Decesul artistei este anchetat ca fiind un posibil act de suicid. Oamenii legii au spus ca au gasit Fentanyl contrafacut lânga…

- Romanul botezat de Hitler traiește intr-un sat pitoresc din Bucovina pe care troienele pun stapanire aproape in fiecare iarna. La cei 77 ani ai sai, Nea Adolf din Voievodeasa e cunoscut printre localnici ca finul lui Adolf Hitler, temutul dictator nazist care l-a creștinat in timpul celui de-al Doilea…

- Doua persoane au murit si alte sase au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere care au avut loc pe traseele tarii în ultimele 24 de ore, informeaza MOLDPRES. Solicitat de agenție, ofiterul de presa al Inspectoratului National de Patrulare, Natalia Golovco, a specificat ca…

- Un tanar de 21 de ani din satul Crihalma, student la Cluj Napoca, si-a pierdut viata, duminica, intr-un grav accident rutier petrecut in judetul Mures. Aflat la volanul unui autoturism, Alexandru Stefan Schiopea a depasit o coloana de masini pe linie continua, in curba. Vestea accidentului care…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- CExN al PSD, convocat pentru luni. Dragnea ar putea cere demisia premierului PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv Național luni, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia din partid, potrivit unor surse, mai multi membri social-democrati solicitand intrunirea CEx cat mai…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Grave acuzații lansate de rudele unei tinere de 39 de ani care a murit dupa ce s-a plimbat intre doua spitale in Sibiu. Oamenii spun ca femeia s-a stins din viața dupa ce a fost consultata, mult prea tarziu, de catre medicii care ar fi neglijat-o. Maria Ciorogaru a mers cu taxiul, insoțita de mama ei,…