Opinie: De ce masinile in Romania scot "fumalau". Cum trec ITP-ul, cat e spaga si cum se procedeaza

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla produce mașini electrice și doar atât. Și acestea sunt laudate pentru ca sunt 100% „curate” când vine vorba de poluare. Dar o analiza arata ca, totuși, polueaza. Ba, uneori, mai multe decât o fac mașinile diesel. Cum e însa posibil așa ceva? Tesla…

- Firma Trading Channel a anuntat, joi, ca lanseaza masinipestoc.ro, o investitie initiala de 70.000 euro, aceasta fiind prima platforma online din Romania de unde clientii poti comanda, plati si primi masina dorita printr-un proces complet digitalizat, potrivit NEWS.ro.Masinile provin de pe…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania), miercuri, in urma calificarii in semifinalele categoriei 54 kg. Perijoc a invins-o la puncte, cu 5-0, pe italianca Giulia Lamagma, in sferturile de finala.…

- Bahrain devine a 17-a națiune ce alege sistemul Patriot pentru aparare antiaeriana și anti-racheta Regatul Bahrain a semnat un acord cu Armata Statelor Unite ale Americii pentru achiziția Patriot™, un sistem testat de aparare antiaeriana și anti-racheta produs de Raytheon. Documentul, denumit oficial…

- Productia de energie verde in Romania a fost mai mica in 2018 cu 11,8% fata de anul precedent. Pe tipuri de surse, turbinele eoliene au generat 6,5 TWh, panourile fotovoltaice - 1,7 TWh, iar alte resurse - 0,5 TWh.In clasamentul european, lider la generarea de electricitate curata…

- Astfel, statistica oficiala emisa de ACEM releva faptul ca, in marja cresterii per ansamblu a inmatricularilor de motociclete, la nivelul UE, Italia ramane cea mai mare piata, cu 54.826 de unitati inregistrate in T1, in crestere cu 18,7% fata primele trei luni din anul precedent. In clasamentul general…

- Atacantul George Puscas a declarat, marti, ca si alti colegi ai lui ar fi meritat sa fie inclusi în echipa turneului final al Campionatului European de tineret, informeaza frf.ro, conform News.ro.”Este meritul echipei, am aratat ca am meritat sa fim între cele mai bune patru formatii…