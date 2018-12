OPINIE. Crăciunul în 365 de BUCĂŢI M-am trezit într-un pustiu de alb, iar în jurul meu era tumult, se apropie Craciunul: “Asa era când eram noi copii&", se aude glasul multimii. Lumea se transforma în câteva zile si pentru câteva zile; “Hai, ma, ca e Craciun!&". Iata frumusetea omeneasca! Unii ar zice ca mai avem o sansa, mai avem un strop de bine în noi, sa facem bine, sa daruim un cadou, cel mai frumos si cel mai scump pe care îl putem cumpara; sa cântam despre frumusete si despre Nasterea Domnului, sa nu ne mai înjuram în trafic… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

