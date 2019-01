Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a pierdut pe teren propriu, 0-2 cu Real Sociedad, și este pe locul 5, la 10 puncte de liderul Barcelona. Criza blanco se adancește și statisticile sunt ingrijoratoare, iar fanii fluiera a paguba pe "Bernabeu". "Mulți nu suntem la nivelul nostru, nu putem avea in fiecare meci un start de…

- Keylor Navas (32 de ani) si-a prelungit intelegerea cu Real Madrid. Presa din Spania a anuntat ca portarul a acceptat propunerea campioanei Europei si urmeaza sa imbrace tricoul ”albilor” pentru cel putin un sezon, pana la inceputul lui 2021.Potrivit lasexta.com, Florentino Perez a umblat…

- Brett McGurk, reprezentantul SUA in coaliția globala care lupta impotriva ISIS a demisionat in semn de protest fata de decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria, alaturandu-se secretarului Apararii, Jim Mattis, relateaza BBC si Associated Press.Cu numai 11…

- Aventura lui Julen Lopetegui (52 de ani) pe banca tehnica a lui Real Madrid s-a oprit dupa doar 14 meciuri, dar antrenorul spaniol a gasit puterea de a-i multumi clubului pentru sansa acordata in vara, cand Florentino Perez l-a luat de la carma nationalei Spaniei si l-a vazut drept...

- Francezii scriu ca intrebarea nu este daca va fi demis Lopetegui, ci cand. Potrivit sursei citate, in cadrul conducerii clubului madrilen sunt doua opinii. O parte dintre consilierii presedintelui Florentino Perez il sfatuiesc pe acesta sa-l demita azi pe antrenor si sa-l numeasca pe Solari,…

- Criza lui Real Madrid s-a adancit și mai mult dupa infrangerea suferita azi in fața lui Levante, chiar pe teren propriu, 1-2. Meciul ar putea fi ultimul pe banca Realului pentru Julen Lopetegui, in mare pericol sa fie demis chiar inaintea derby-ului cu Barcelona de saptamana viitoare. ...

- Real Madrid este gata sa se desparta de Marco Asensio, vazut ca unul dintre cele mai promițatoare talente ale echipei și ca un inlocuitor al lui Cristiano Ronaldo. Presa din Spania anunța ca președintele Florentino Perez este de acord sa-l vanda pe mijlocașul ofensiv spaniol, de 22 de ani. Astfel, Marca…

- Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus, Real Madrid s-ar putea desparți de Gareth Bale. Presa din Spania scrie ca șefii clubului Real Madrid sunt deranjați de atitudinea atacantului galez de 29 de ani și considera ca acesta pune interesul personal peste cel al clubului. ...