Stiri pe aceeasi tema

- O acțiune ampla de verificare a tuturor transportatorilor de persoane a inceput vineri dimineața in toata țara. Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a facut anunțul pe Facebook. Acțiunea este o decizie luata dupa disparițiile de la Caracal și ii vizeaza pe transportatorii ilegali de persoane.…

- Un reputat stomatolog din Buzau, Sergiu Lazarev, a analizat imaginile cu dinții gasiți la casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal. El considera ca dinții nu au fost obținuți prin extracție, ci prin alte metode și, de asemenea, sunt dinți umani, dupa aspect. Lazarev mai precizeaza faptul ca la unul dintre…

- Un medic stomatolog buzoian a analizat cu atenție fotografia in care apar dinții gasiți de anchetatori in butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal. Concluziile acestuia sunt clare: sunt dinți umani, ce provin de la cel puțin doua persoane.

- Ancheta de la Caracal se complica cu fiecare ora. Digi24 a prezentat imagini cu monstrul din Caracal in ziua in care se presupune ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt din ziua de 25 iulie, ora 10.01, cu exact o ora inainte ca Alexandra sa apeleze prima…

- Gheorghe Dinca, suspectul de crima de la Caracal, este adus miercuri in Capitala. Va fi transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i se vor face analize complete si totodata va fi supus unei expertize psihiatrice. Pe de alta parte, Dinca a cerut ingrijiri medicale pentru ca, spune el, anchetatorii…

- In spațiul public, a aparut o fotografie cu dinții care au fost gasiți in cenușa din butoiul gasit in curtea lui Gheorghe Dinca. Un medic stomatolog a vorbit pe baza imaginii, pentru playtech.ro, spunand ca ”Nu-mi pot da cu parerea daca este sau nu din ancheta, dar ma pot pronunța doar pe…

- In spațiul online a aparut o petiție prin care se cere susținerea “Legii Alexandra”, dupa modelul “Legii Tijana” din Serbia. Tijana Juric, o adolescenta de 15 ani din Serbia, a fost victima unui criminal in serie in 2014. Crimele din Serbia sunt asemanatoare celor comise la Caracal de Gheorghe Dinca.…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…