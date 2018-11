Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, secretarul american al energiei, Rick Perry va vizita o serie de țari est-europene, printre care Ucraina, Polonia, Ungaria și Cehia, se arata intr0un mesaj al Departamentului Energiei al SUA, scrie Reuters. In timpul vizitelor, ministrul intenționeaza sa discute o gama larga de chestiuni:…

- 'Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a fost aprobat in luna iulie de toate cele 193 de state membre ale ONU cu exceptia SUA, tara care s-a retras anul trecut.Ungaria a anuntat deja ca nu va ratifica acest pact. Polonia, care impreuna cu Ungaria a intrat intr-o…

- Reprezentantii celor 29 de tari membre NATO se vor reuni joi la sediul Aliantei din Bruxelles pentru a discuta despre consecintele posibilei retrageri a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), document care - in opinia Washingtonul - nu mai este eficient, intrucat Rusia il incalca…

- Europa, scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimee, anexata de Rusia in aprilie 2014. Explozie urmata de focuri de arma. Sunt 18 morți și aproape 50 de raniți. Autorul crimelor, elev in ultimul an al respectivei școli s-a sinucis la venirea forțelor polițieneșt care i-au gasit trupul in biblioteca…

- Autoritațile de reglementare din Uniunea Europeana au declarat miercuri ca netaxarea profiturilor inregistrate de McDonald's in Luxemburg este legal, fara a reprezenta ajutor de stat, caci este conform cu legislația Luxemburgului și cu tratatul de evitare a dublei impuneri semnat de aceasta țara cu…

- Secretarul american al Apararii Jim Mattis a sosit luni la Skopje cu scopul de a sustine tabara ”da” in referendumul pe tema schimbarii numelui Macedoniei si de a contracara o ”campanie de influenta” rusa contra acestui vot, relateaza AFP. Macedonenii urmeaza sa spuna, pe 30 septembrie, daca accepta…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel pentru o mai buna cooperare europeana privind apararea si a avertizat ca Europa nu trebuie sa se mai bazeze pe SUA pentru securitate, scrie Politico. Practic, Franța adopta aceeași poziție ca și Germania, dupa ce Donald Trump a acuzat Europa ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP. Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00, ora Romaniei)…