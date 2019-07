Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva de la CSM Focșani 2007 a jucat și un sfert de finala la simplu Maria-Daciana Ciubotaru, foarte talentata tenismena din Focșani, a jucat pentru a doua saptamana consecutiv, in Bulgaria. Dupa ce, in perioada 30 iunie – 2 iulie a reprezentat Romania cu echipa U de 14 la Turneul Zonei…

- A 6-a editie a Congresului Mondial al Agentiilor de Presa, eveniment organizat de Agentia nationala de stiri din Bulgaria (BTA) si Consiliul Mondial al Agentiilor de Stiri (NACO), a continuat vineri la Sofia in cea de-a doua zi, sub motto-ul ''Viitorul stirilor''. ''Lucrurile…

- Partidul GERB, al premierului Boiko Borisov, a obtinut 30,77% din voturi in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Bulgaria, cu peste cinci puncte procentuale mai multe decat opozitia socialista, arata datele transmise luni, la ora locala 07:00 (04:00 GMT) de Comisia electorala…

- Exercițiul internațional RAILEX IX desfașurat la Cluj-Napoca, s-a incheiat ieri, dupa ce au fost simulate mai multe situații tactice de catre echipele de intervenție din Bulgaria, Cehia, Ungaria și Portugalia, alaturi de echipe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj și din cadrul Gruparii…

- Biliana Dudova, una dintre cele mai talentate sportive din lupte, a fost gasita intr-o balta de sange, in camera sa de hotel din Sofia. Soc in sport. Jucator cu 35 de meciuri in nationala, rapus de cancer la 48 de ani Sportiva din Bulgaria, in varsta de 21 de ani, era cazata impreuna…

- Papa Francisc a facut aluzie la faimoasa expresie „cortina de fier" rostita de Winston Churchill, evidentiind problemele pe care le-a creat inegalitatea in ceea ce priveste distribuirea bogatiei in Europa. „Bulgaria, ca multe alte țari din Europa, trebuie sa faca fata la ceea ce se poate numi…

- Papa Francisc a inceput, duminica, o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul Pontif va avea discuții cu liderii politici, un discurs intr-o piața publica și va vizita in capitala Sofia o tabara de refugiați.

- Ministerul bulgar de Externe si-a exprimat luni puternica indignare in legatura cu o reuniune a unor organizatii de extrema dreapta din Bulgaria si din strainatate care a avut loc la Sofia in weekend, transmite BTA potrivit Agerpres. Potrivit MAE bulgar, anunturile postate in diferite orase…