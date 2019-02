Operatorul Bursei din Londra si-a deschis birou la Bucuresti si vrea sa angajeze 500 de oameni

Stiri pe aceeasi tema

- Modalitatile de dezvoltare si intensificare a investitiilor britanice in Romania s-au numarat printre subiectele discutate vineri de vicepremierul Ana Birchall cu directorul London Stock Exchange Group, David Schwimmer.

- David Schwimmer, CEO-ul London Stock Exchange Group, si Jeremy Hunt, Ministrul de Externe britanic, vor veni in Romania pentru a taia panglica la centrul de servicii deschis de bursa londoneza in Capitala.

- Speranta de viata in Romania in randul tinerilor este de 74 de ani, arata un studiu realizat de Eurostat pentru 2016, precizand ca Romania se afla la coada clasamentului. Tarile care se afla in top sunt: Spania, Italia, Franta, Elvetia sau Marea Britanie, unde tinerii pot ajunge, in medie, pana la varsta…

